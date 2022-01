Pascal Baisnée, Certilane : Une authentification de confiance doit faire partie des priorités de tous ceux qui vendent des biens et services sur internet

janvier 2022 par Marc Jacob

Créée en 2018, Certilane est une stat-up française qui développe des solutions de protection contre le phishing. Cette solution permet d’identifier en moins de 2 seconds l’authenticité d’un site un internet en y apposant un “lanecode”, gage de confiance pour le site. Pascal Baisnée, CEO de Certilane estime qu’il est essentiel de bien sécuriser son site internet et rassurer les internautes avec une authentification de confiance doit donc faire partie des priorités de tous ceux qui vendent des biens et services sur internet.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Pascal Baisnée : Certilane est une start-up française fondée en 2018 qui développe des solutions innovantes pour créer de la confiance dans le monde du numérique. Pour lutter contre ce que l’on appelle le phishing, phénomène en très forte croissance, nous avons imaginé un procédé breveté d’authentification des sites en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Avec Certilane, un internaute peut désormais savoir de façon instantanée s’il se trouve sur une page officielle, une copie ou sur le site d’un revendeur non officiel.

Ce procédé est né d’une expérience malheureuse de chefs d’entreprises qui se sont retrouvés démunis face une problématique de sites frauduleux qui revendaient des copies défectueuses de leurs produits ou services. Notre mission est de remettre de la confiance sur le Web, entre les marques et leurs clients.

GSM : Quelles sont vos gammes de produit ou service phare pour 2022 ?

Pascal Baisnée : Nous proposons à nos clients une solution unique d’anti-phishing, résultat de deux années de recherche et de développement. Certilane® identifie en moins de 2 secondes l’authenticité du site Internet sur lequel navigue l’internaute en y apposant un “lanecode”, gage de confiance pour le site. Pour l’utilisateur, il suffit de télécharger gratuitement l’application sur l’Apple Store ou le Play Store, puis de s’inscrire en renseignant simplement un pseudo de son choix, sans donner aucune information personnelle. Chaque fois que l’utilisateur se rend sur un site affichant le lanecode Certilane®, il lui suffit de cliquer sur ce dernier, positionné sur la page d’accueil, puis d’attendre la réponse sur son téléphone. Si Robin, le visuel attestant la présence de Certilane sur le site, apparaît en vert : il peut naviguer en toute sécurité. En rouge : il lui est fortement conseillé de stopper sa navigation.

Certilane® dispose ainsi d’un double avantage : d’une part pour l’internaute qui va être assuré que le site qu’il consulte est bien autorisé à proposer la marque ou le service souhaité, et donc de ne pas se faire piller ses données personnelles au moment de l’achat ; et d’autre part pour les dirigeants qui vont garder la main sur leur réseau de revendeurs en créant un lien avec ces derniers pour garantir au client final que ce site est bien autorisé par la marque. La marque préserve ainsi son e-réputation et se prémunit contre le moindre risque d’achat de contrefaçon.

GSM : Comment accompagnez-vous les services de votre entreprise ?

Pascal Baisnée : L’accompagnement de nos clients se fait avant, pendant et après l’installation de Certilane® sur leur site. L’intégration du flashcode est issue d’une concertation avec le client pour être facilement identifiable par l’internaute : l’objectif étant que l’internaute reconnaisse et comprenne la présence du lanecode sur le site et soit rassuré. L’installation quant à elle, se fait rapidement, sans intrusion dans le système d’information de l’entreprise, et ne modifie en rien l’accès de l’internaute au site visité. De plus, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans l’utilisation de Certilane et dans leur communication auprès des internautes.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Pascal Baisnée : “De nos jours, il devient de plus en plus compliqué de naviguer sur internet de manière sécurisée. Avec le phishing qui ne cesse de se développer et les techniques toujours plus ingénieuses mises en place par les hackers pour duper les internautes, il est plus que jamais primordial d’être attentif à l’environnement web. Bien sécuriser son site internet et rassurer les internautes avec une authentification de confiance doit donc faire partie des priorités de tous ceux qui vendent des biens et services sur internet” déclare Pascal Baisnée, cofondateur et CEO de Certilane