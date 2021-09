Thésée DataCenter inaugure le premier-né de son campus de 6 datacenters de Tier IV souverains à Aubergenville

septembre 2021 par Marc Jacob

Quelques jours après la visite officielle du Secrétaire d’État en charge du Numérique Cédric O dans ses locaux, Thésée DataCenter est fière d’annoncer le premier-né de son campus de 6 datacenters de 1000m2 et 3 MW chacun. S’inscrivant parfaitement dans l’optique de souveraineté technologique française et dans une démarche éco-responsable, ce nouveau datacenter est la garantie de respect du RGPD et surtout l’assurance que les sociétés françaises hébergées à Aubergenville ne tomberont pas sous la tutelle du Cloud ou du Patriot Act. En outre, ce datacenter innove en matière d’économie d’énergie pour proposer des consommations inférieures de 20% aux consommations habituelles de ce type de centres de données.

Hébergeur de droit et de capitaux exclusivement français Thésée DataCenter débute depuis cet été l’exploitation de la première de ses 6 tranches de datacenters en Vallée de Seine commercialise cette offre à l’attention des acteurs de l’Industrie 4.0 et des ESN de toutes tailles.

Le pari du 100% français

Au moment où la notion de souveraineté numérique revêt un enjeu de taille face aux dernières législations apparues notamment aux États-Unis, deux entrepreneurs, Eric Arbaretaz et Christophe Bouniol, ont fait le pari d’être capables de proposer des datacenters 100% de droit et de capitaux français situés en France.

Avec cet actionnariat, une production et une implantation en France, les entreprises qui hébergeront leurs serveurs dans l’un de ces 6 datacenters auront ainsi la garantie que tout sera fait conformément aux règles légales en vigueur en France - le RGPD, notamment - et surtout que leurs données ne seront absolument pas susceptibles d’être consultées ou réquisitionnées par quelque état que ce soit.

Preuve supplémentaire de l’adéquation de Thésée Datacenter avec les besoins des fleurons industriels et technologiques nationaux, Cédric O, le secrétaire d’Etat au numérique, Sophie Primas, Sénatrice et présidence de la commission des affaires économiques du Sénat ont déjà apporté leur soutien à ce projet, devenu maintenant une réalité.

Sophie Primas, Sénatrice et Présidente de la Commission des Affaires Économiques du Sénat expliquant l’importance de la notion de souveraineté

Une prouesse technologique et énergétique

Sorti de terre en moins d’un an et demi, ce premier datacenter est en cours de certification Tier IV par l’Uptime Institute, attestant ainsi le plus haut niveau de performance et de disponibilité du centre de données.

Dans les faits, cela signifie que tout équipement sur site est quadruplé à minima pour éviter tout risque de perte d’exploitation mais également convenir aux usages les plus critiques, comme le HPC ou la simulation. Le datacenter est dit « à tolérance de panne » : la défaillance d’un équipement essentiel ne peut absolument pas compromettre la continuité de la production informatique.

Mais au-delà de cette excellence technologique, Thésée DataCenter a également pris en compte l’aspect énergivore de ce type d’infrastructure. En effet, les fondateurs de ce datacenter ont choisi de tirer parti d’une technologie de free cooling indirect et mis en place un processus de refroidissement évaporatif pour réduire autant que possible la consommation d’énergie. En d’autres termes, au sein de chacune des salles de stockage, l’air circulera dans une boucle continue afin de maintenir une température acceptable.

Christophe Bouniol, Président de Thésée Datacenter, se félicite « Nous utilisons six centrales de traitement d’air, de 330 kW chacune. Une seule centrale suffit à refroidir notre première salle en rez-de-chaussée de 530 m² et d’une hauteur sous plafond de 5 mètres grâce à un plancher technique d’un mètre de hauteur qui laisse passer l’air sous la salle. Et la majeure partie du temps, nous nous servons de l’air extérieur pour le refroidissement que nous propulsons à une vitesse qui peut atteindre 40 km/h ».

Tant les processus de management que d’exploitation permettent une conformité aux normes

ISO 50.001 – qui valide la très haute efficacité énergétique du datacenter – et ISO 14.001 qui certifie quant à elle la gestion optimale des aspects environnementaux.

En outre, Thésée Datacenter s’appuie sur des capteurs présents à différents endroits de ses pièces et une solution d’Intelligence Artificielle développée pour l’occasion. Cette combinaison permet à l’industriel français de calculer très rapidement et de façon régulière les règles d’influence entre le refroidissement et les baies à refroidir, les centrales de refroidissement et la température de l’air extérieur.

A noter que cette prouesse technologique résulte d’une collaboration étroite entre Thésée DataCenter et ses partenaires Wattdesign (qui a créé le jumeau numérique de conception et d’exploitation), Siemens (qui a apporté sa solution d’Intelligence Artificielle pour optimiser l’exploitation), ABB ( dont les équipements électriques sécurise la production IT tout en permettant la meilleure efficience énergétique), HPE ( partenaire de premier plan avec son accord d’hébergement de spn offre Greenlake), Eneria (qui fournit notamment sa solution de secours électrique), SPIE ICS (qui a coordonné les multiples travaux autours des grand lots techniques du chantier) et Panduit (qui met en œuvre une market place exclusive aux clients de Thésée DataCenter).