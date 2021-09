Atempo annonce la compatibilité de ses solutions Miria et Tina avec les nouveaux stockages sur bande au format LTO-9

septembre 2021 par Marc Jacob

Atempo annonce la compatibilité de ses solutions Miria, dédiée à la gestion des larges volumes de données, et Tina, destinée à la sauvegarde et la restauration des machines physiques et virtuelles, avec la dernière génération de stockage sur bande : LTO-9.

Lancées il y a un peu plus d’un an, les spécifications du standard LTO-9 sont désormais disponibles au travers de la mise sur le marché des premières cassettes au format LTO-9. Ayant anticipé l’évolution et la sortie des nouveaux supports LTO-9, Atempo a rendu ses solutions, Miria et Tina, entièrement compatibles avec cette dernière version. Il est ainsi possible d’utiliser le stockage sur bande LTO-9 à la fois en tant que source et cible de sauvegarde, d’archivage ou encore de Migration.

Support de stockage sur bande magnétique au format ouvert, LTO est devenu en quelques années le format leader sur le marché des bandes. La neuvième génération de LTO présente une capacité de 45 To (contre 30 To pour son prédécesseur) offrant davantage de capacité et de performance.

Les besoins accrus en stockage et en archivage de données associés à la recrudescence des cyberattaques font du stockage sur bande un marché en forte croissance. Depuis 50 ans, la sauvegarde sur bande présente de nombreux atouts : une réduction des coûts, une rétention des données à long terme, une grande capacité de stockage. Mais elle permet surtout une cyber résilience grâce au principe de “Air gap”, très efficace pour se protéger des ransomware, conformément à la règle fondamentale du 3-2-1 de la sauvegarde.