Systancia choisit la souscription pour l’ensemble de ses offres

septembre 2021 par Marc Jacob

Cette souscription concerne les offres de services cloud (SaaS), les produits logiciels déployés dans l’infrastructure des clients et les services complémentaires proposés par l’éditeur (comme le service de maintenance et support, les services récurrents de formation et d’assistance, etc.). Après une année 2020 marquée par une forte croissance de son MRR (+ 171% par rapport à 2019), la part de la souscription dans le chiffre d’affaires de Systancia a crû de 43% au cours du premier semestre 2021.

Un modèle flexible qui répond à l’évolution des besoins de chaque organisation Pour répondre aux besoins de ses clients dans un contexte sanitaire qui a vu le télétravail se généraliser et de nouvelles problématiques apparaître en matière de cybersécurité, Systancia a rapidement rendu l’ensemble de ses solutions disponibles à la souscription. Les organisations peuvent ainsi choisir le modèle le plus adapté à leurs besoins.

Pour les clients finaux, l’éditeur a prévu plusieurs modèles de souscription pour s’adapter à la gestion financière de chaque organisation. Le modèle prédictible d’un forfait plafonné convient pour des budgets cyber déterminés en amont. Pour les organisations qui ne peuvent pas prévoir leur consommation à l’avance, l’éditeur propose le modèle flexible de paiement à l’usage.

Pour les distributeurs et les revendeurs, les offres de Systancia tiennent compte du mécanisme de la souscription et différencient l’achat initial du renouvellement. Elles permettent également aux MSP (Managed Service Provider) et aux MSSP (Managed Security Service Provider) de mutualiser les licences d’utilisation entre leurs clients pour absorber les coûts initiaux de la montée en charge et optimiser leur marge avec la croissance du business.