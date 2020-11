TheGreenBow rejoint le CLUSIF

novembre 2020 par Marc Jacob

L’éditeur français de logiciels de cybersécurité et acteur de référence des Clients VPN devient membre du CLUSIF. Cette association française agit pour la promotion de la cybersécurité et réunit entreprises et administrations autour du développement des bonnes pratiques en faveur de la sécurité du numérique. Sa mission consiste à favoriser les échanges d’idées et de retours d’expérience à travers des groupes de travail, des conférences et publications.