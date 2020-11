Tanium collabore avec IBM

novembre 2020 par Marc Jacob

Tanium annonce sa collaboration avec IBM pour créer une solution de sécurisation et de contrôle de la conformité pour le cloud hybride. Dès lors, les organisations opérant dans des secteurs fortement réglementés tels que la santé, les services financiers et les organismes gouvernementaux auront les moyens de vérifier et de valider leur conformité. Aussi, les clients du Cloud IBM pourront bénéficier de la solution de contrôle de la conformité fournie par Tanium pour avoir une visibilité en continu et en temps réel sur tous les postes de travail et serveurs, où qu’ils se trouvent. Cette collaboration est conçue pour permettre aux clients de gérer et de protéger leurs activités critiques dans un environnement de cloud hybride distribué.

L’agilité est primordiale aujourd’hui et l’adoption d’une stratégie de cloud hybride solide en est un facteur de réussite. Toutefois, pour certaines industries, le respect des exigences réglementaires et la prise en compte des risques de sécurité sont des freins à l’adoption du cloud. Comme la plupart des environnements de cloud public continuent de renforcer leurs systèmes de conformité et de sécurisation, les secteurs réglementés estiment qu’ils y consacrent trop de temps, d’efforts et d’argent pour avoir des preuves d’audit complètes et consolidées. C’est pourquoi en 2017 une analyse de Reuters a révélé que 80 % des transactions financières et 95 % des transactions aux guichets automatiques se déroulaient encore sur site.

Tanium et IBM collaborent pour fournir une approche cohérente incluant la visibilité en temps réel, la sécurisation et la conformité et ainsi permettre à leurs clients de bénéficier des potentialités du cloud hybride. Gartner prédit* que, "d’ici 2023, les entreprises qui gagnent et maintiennent la confiance numérique de leurs clients verront leurs bénéfices de commerce numérique augmenter de 30% par rapport à leurs concurrents".

De même, IBM prévoit d’intégrer Tanium dans son centre de sécurisation et de conformité pour fournir une analyse continue de la conformité et des mesures correctives que les entreprises pourront exploiter dans le Cloud d’IBM.