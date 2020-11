Acronis acquiert CyberLynx

novembre 2020 par Marc Jacob

Acronis annonce l’acquisition de CyberLynx, société de conseil en cybersécurité basée en Israël avec des bureaux au Royaume-Uni, en Suisse et au Luxembourg. C’est la troisième acquisition d’Acronis en un an dans le cadre de sa stratégie de croissance accélérée.

Principal fournisseur de solutions d’audit de sécurité, de tests de pénétration et de solutions de formation propriétaires, CyberLynx sert ses clients partout dans le monde de par son expertise technique de pointe et ses connexions étroites avec de grands fournisseurs de services d’investigation. En se dotant de ces capacités supplémentaires, Acronis concrétise sa mission d’apporter des solutions de cyberprotection exceptionnelles aux entreprises du monde entier.

Acronis va intégrer les services CyberLynx à sa suite Acronis Security Services et proposer ainsi les formations et les solutions adaptées pour consolider la sécurité des organisations clientes. En s’appuyant sur l’expertise de CyberLynx en matière de simulation et d’analyse des menaces, Acronis pourra mieux assister les fournisseurs de services gérés (MSP, managed service providers) et les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP, managed security service providers) qui se positionnent comme la dernière ligne de défense entre leurs clients et les menaces qui les visent.

Par ce rachat, Acronis propose de nouvelles couches de services dynamiques de sécurité et de formation à l’attention de ses 50 000 partenaires Channel IT.

Poursuivant sa stratégie de croissance accélérée, Acronis envisage de futures acquisitions pour venir étayer ses offres de technologies et de fonctionnalités couvrant les cinq vecteurs SAPAS de la cyberprotection, fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité de toutes les données, applications et systèmes.

Fondée en 2017, CyberLynx propose des services de consulting en cybersécurité, d’audit de sécurité, de tests de pénétration et de cyber investigation suite à un événement. Depuis ses bureaux en Israël, au Luxembourg, en Suisse et au Royaume-Uni, CyberLynx aide ses clients à dépasser leurs problématiques de sécurité complexes liées à la protection des informations sensibles, y compris celles émanant d’acteurs institutionnels.