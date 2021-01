Teradata Vantage est disponible sur la marketplace de Google Cloud

janvier 2021 par Marc Jacob

Les clients Teradata qui utilisent Vantage sur Google Cloud peuvent dès à prèsent souscrire à la plateforme en profitant d’un accord privé et directement négocié sur la marketplace de Google Cloud. En souscrivant à Vantage sur Google Cloud via la marketplace, les coûts liés à son utilisation peuvent être déduits des programmes Google d’engagement de dépenses (Google committed use discount) et simplifier grandement les processus d’acquisition et de facturation grâce à un canal d’achat unique.

Vantage sur Google Cloud est fourni « as-a-Service », afin que les entreprises puissent commencer à échelle réduite et faire évoluer le traitement et le stockage de manière souple et indépendante, uniquement lorsqu’elles en ont besoin. L’association de la flexibilité du modèle tarifaire et de la possibilité de choisir parmi les différentes versions de Vantage permet aux clients cloud Teradata de profiter des fonctionnalités et des performances analytiques exigées par leur activité. Les utilisateurs peuvent combiner et rechercher des données quel que soit l’endroit où elles se situent – dans la solution de stockage de Google Cloud, sur Hadoop, sur site ou ailleurs – et les intégrer au sein de leur pipeline de données préférentiel ou des outils de business intelligence et de visualisation de leur choix. Vantage présentant les même fonctionnalités logicielles partout, le risque lié à la migration des charges de travail sur site vers Google Cloud s’en trouve fortement limité.

Par ailleurs, Teradata Vantage sur Google Cloud met à disposition des clients communs à Teradata et Google Cloud :

• une solution de sécurité d’entreprise et d’audit de conformité,

• le chiffrement des données en mouvement et au repos,

• une garantie de disponibilité de service de 99,9 %,

• un service de maintenance système et de gestion des patches, et

• une évolutivité facilitée pour les ressources de traitement des données, indépendamment de la solution de stockage.

Teradata Vantage est la plateforme analytique hybride multi-cloud qui simplifie l’écosystème par une combinaison de l’analytique, des data lakes et des data warehouses. Grâce à l’évolutivité de Vantage à l’échelle des entreprises, celles-ci peuvent éliminer les silos et accéder, de manière plus efficace, à l’ensemble de leurs données pour obtenir une vision bien plus précise de leur activité.

Disponibilité

Teradata Vantage sur Google Cloud est disponible à l’achat sur la marketplace de Google Cloud dès aujourd’hui, pour les clients qui utilisent les data centers Google Cloud en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), à Londres, à Francfort et à Sydney. D’autres rejoindront bientôt cette liste.