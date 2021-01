GTT étoffe son portefeuille de services de sécurité infogérés

janvier 2021 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. annonce l’extension de son portefeuille de services de sécurité infogérés. En s’appuyant sur la Security Fabric nouvelle génération de Fortinet, GTT est désormais en mesure de proposer des fonctionnalités définies par logiciel plus avancées, notamment la prévention unifiée des menaces, qui intègre un éventail de fonctions de sécurité, telles que le contrôle des applications, le filtrage Web, l’antivirus, la prévention des pertes de données, ainsi que la détection et la prévention des intrusions.

De plus, GTT a ajouté des fonctionnalités infogérées de détection et réponse à son portefeuille de services de sécurité, qui fournit une couverture de protection complète pour les environnements cloud, sur site et hybrides. Cet ensemble de fonctionnalités comprend une suite d’outils de sécurité avancée, avec des analyses comportementales par apprentissage automatique, du renseignement sur les menaces intégré, ainsi qu’une surveillance de la sécurité et une réponse à incidents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, gérés par les experts en sécurité certifiés de GTT dans ses centres opérationnels de sécurité mondiaux.

Ces fonctionnalités étendues des services de sécurité infogérés de GTT offrent aux entreprises une sécurité réseau complète, alors que les risques et menaces en cybersécurité sont en augmentation constante avec la hausse du travail à distance et l’adoption rapide des services cloud. Combinés aux capacités SD-WAN de GTT, les nouveaux services de sécurité constituent une solution simple, sécurisée et évolutive qui améliore les performances des applications, réduit le coût de possession et augmente l’agilité du réseau.

Ces nouveautés dans le portefeuille de services de sécurité infogérés de GTT posent les bases pour le développement des capacités SASE (Secure Access Service Edge) de GTT, qui intègre des outils de sécurité basés sur le cloud dotés de fonctionnalités SD-WAN pour un accès simplifié et plus sécurisé aux terminaux, aux applications et aux données situés à l’extérieur de l’entreprise. La feuille de route SASE à court terme de GTT comprend le ZTNA (Zero Trust Network Access), qui améliore les solutions de travail en tout lieu avec des contrôles d’accès discrets pour les réseaux et les applications cloud.