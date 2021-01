Varonis annonce de nouvelles fonctionnalités pour « Data Security Platform »

janvier 2021 par Marc Jacob

Le Cloud facilite la collaboration en permettant aux utilisateurs de partager des données - sans en informer les administrateurs IT. Cependant, la protection des données devient à la fois plus complexe et plus urgente. Les magasins de données dans le Cloud ont généralement des autorisations deux fois plus complexes que les magasins de données sur site, et les contrôles de sécurité conçus pour le Cloud rendent pratiquement impossible la visualisation et la réduction de l’exposition aux menaces internes et externes.

La plateforme de sécurité des données de Varonis aide des milliers d’organisations dans le monde entier à sécuriser leurs informations critiques en utilisant l’automatisation pour appliquer une approche Zero-Trust, s’attaquer aux tâches de confidentialité et de conformité et détecter les cybermenaces avancées (qui émanent de plus en plus de groupes sponsorisés par des États et disposant d’importants moyens).

Les nouvelles fonctionnalités de la version 8.5 aident les organisations à combattre la menace interne et les risques de sécurité liés aux outils de collaboration dans Microsoft 365. Elles intègrent :

o Un aperçu de l’exposition dans Microsoft 365 à l’échelle de l’organisation : De nouveaux modules de tableau de bord montrent où les liens de collaboration, les sites publics et les permissions superflues, exposent les informations à un trop grand nombre d’employés.

o La détection des menaces étendue et des mises à jour automatisées des indicateurs de compromission (IOC). Des modèles de menace supplémentaires pour Azure AD aident à contrecarrer les attaques contre les environnements Microsoft 365, et les mises à jour automatiques des IOC aident à se défendre contre les menaces émergentes comme la vulnérabilité Zerologon et le malware SUNBURST.

o Des capacités de recherche plus granulaires pour identifier des données sensibles. Les améliorations apportées à la recherche exposent la logique qui sous-tend les requêtes, ce qui permet de faire apparaître les données sensibles sur les sites et dans les Clouds.

o Une couverture NAS étendue. Prise en charge de Panzura, EMC NAS, Nasuni 8.5, Hitachi NAS et NetApp ONTAP SELECT 9.7, ainsi que des espaces de noms des clusters NAS Hitachi.