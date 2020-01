Tendances en cybersécurité 2020 : La technologie devient plus intelligente… Et nous ?

janvier 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

La tumultueuse année 2019 s’achève lentement, mais sûrement. Avant d’aborder cette nouvelle année pleine d’espoirs et d’attentes, nous prenons un peu de recul pour voir ce que l’année à venir nous réserve dans notre rapport annuel sur les Tendances.

Au cours de la dernière année, on a assisté à une augmentation rapide de l’adoption des technologies émergentes. Les objets de tous les jours sont de plus en plus intelligents et connectés. À tel point que les entreprises les intègrent dans leurs bâtiments pour accroître leur efficacité opérationnelle, ce qui leur permet d’économiser des millions de dollars. Même les villes s’empressent de mettre en œuvre des solutions intelligentes afin de pouvoir brandir fièrement ces lettres de créance de ville intelligente. Mais les villes sont-elles prêtes à assumer cette responsabilité après les attaques de rançongiciel qu’elles ont subies ?

Avec l’apprentissage machine (AM) qui gagne du terrain, beaucoup de tâches ont été simplifiées. Qu’il s’agisse de passer en revue des tas de données ou de faire face à des tâches répétitives, le mécanisme d’apprentissage permet aux systèmes d’améliorer la façon dont ils abordent les problèmes. En 2019, l’AM a gagné en notoriété en raison d’une question plus préoccupante – la montée du deepfake. Cette technologie rend le dicton populaire « il faut le voir pour le croire » tout à fait inutile. On pourrait tirer parti de l’utilisation de Deepfakes pour porter atteinte à la réputation de personnalités publiques ou même influencer le cours de l’opinion publique. La technologie a également été appliquée dans un contexte moins sinistre – FaceApp a été populaire pendant une minute, bien que l’application elle-même ait soulevé des problèmes de confidentialité. Les tendances mettent en lumière l’impact que pourraient avoir les contrefaçons en profondeur et d’autres technologies de blanchiment d’argent sur nos vies au cours des prochains mois.

Le tribunal de l’opinion publique comptera l’année prochaine, en particulier pendant l’élection présidentielle américaine. D’autant plus quand il s’agit de fausses nouvelles, le mot de l’année 2017 de Collins, fera une apparition régulière. Les fausses nouvelles sont étroitement liées à la question de la falsification des élections et de l’ingérence étrangère, et il vaut la peine de prendre un peu de recul pour voir comment la désinformation et les fausses nouvelles influent non seulement sur la politique mais aussi sur notre vie quotidienne. Quelles leçons peut-on tirer des élections précédentes qui pourraient nous préparer à l’assaut de l’information lorsque les campagnes se lancent sérieusement ? Les Tendances aideront à naviguer dans le brouillard d’information et de désinformation.

La protection de la vie privée est une autre question qui s’est posée indirectement à la suite des élections de 2016. Dans le scandale de Cambridge Analytica, une grande partie du monde a réévalué notre façon d’aborder la protection de la vie privée. Aux États-Unis, cela s’est traduit par un climat de suspicion à l’égard des grandes entreprises technologiques et de la façon dont elles protègent les données de leurs utilisateurs. Une législation est en cours d’introduction pour aborder la question de la protection de la vie privée et de la manière dont les entreprises traitent les données des utilisateurs. Mais le consensus est que les problèmes ne sont pas traités assez rapidement. Les entreprises devraient considérer les mesures de protection de la vie privée comme la pierre angulaire de leurs produits et non pas seulement comme une réflexion après coup. Ceci soulève la question suivante : Que peuvent faire de plus les entreprises et les gouvernements pour protéger la confidentialité des données

Avec tous les changements technologiques qui se produisent, on a parfois l’impression qu’il est difficile de suivre le rythme. Les changements les plus visibles se manifestent dans les entreprises et les organisations qui tentent de répondre aux exigences de l’ère numérique actuelle. Pour les entreprises qui s’engagent dans un processus de transformation numérique, il est essentiel qu’elles ne sous-estiment jamais la valeur des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. La numérisation en cours transforme également le fonctionnement de notre société. Les gens sont plus conscients de leurs droits et exigent une meilleure protection de leurs données, des technologies comme le blanchiment d’argent se développent à pas de géant et donnent à certaines entreprises un avantage sur la concurrence, et les pirates informatiques multiplient les tentatives d’atteinte aux trésors d’information des entreprises. Les Tendances se penche sur tous les défis auxquels sont confrontées les organisations qui tentent de remporter la course au numérique.

Mais comme cette année tire à sa fin, nous n’avons nul besoin de courir ; prenons le temps de nous attarder sur toutes les leçons que l’année écoulée nous a permis de tirer afin de pouvoir nous diriger vers une nouvelle année meilleure et peut-être plus sûre.