L’Iran et la désinformation

janvier 2020 par Lee Foster Senior Manager Information Operations Analysis FireEye Intelligence

L’Iran a volontiers utilisé des opérations de désinformation en ligne pour supporter ses objectifs géopolitiques ces dernières années, et a développé un large éventail de tactiques et de méthodes sophistiquées qu’il continue d’affiner et d’exploiter aujourd’hui.

Ces tactiques ont compris la création de larges réseaux de faux sites d’actualités conçus pour amplifier la propagande pro-iranienne à travers le monde et discréditer des rivaux, dont les Etats Unis ; l’usurpation de personnalités d’influence sur les médias sociaux y compris des candidats aux élections américaines ; la création de fausses identités de journalistes conçues pour solliciter des interviews avec des hommes politiques favorables aux intérêts iraniens ; et la création de réseaux de comptes de médias sociaux usurpant de vraies personnalités politiques, y compris aux Etats Unis, conçus pour propager des commentaires critiques à l’encontre de rivaux politiques de l’Iran. Des opérations de désinformation menées par ces réseaux entourant l’attaque contre le Général Soleimani ont déjà commencé, et les Etats Unis devraient s’attendre à un accroissement des efforts de désinformation de la part de l’Iran au cours des prochains jours ou des prochaines semaines au fur et à mesure des événements à venir.

Il existe beaucoup de similitudes et quelques différences entre les tactiques utilisées par l’Iran dans ce domaine et celles de la Russie, qui ont reçu la plus grande part de l’attention du public concernant les opérations de désinformation menées par des états nations. Les efforts de l’Iran, en général, ont été plus dispersés géographiquement que ceux de la Russie, ciblant des audiences dans la plupart des régions du monde. Ils se sont largement concentrés sur des messages de propagande traditionnels et sur la critique de rivaux géopolitiques de l’Iran. Toutefois, on oublie souvent le fait que, de même que pour la Russie, l’Iran s’est agressivement employé à utiliser ces tactiques pour influencer directement les opinions politiques dans certains pays, dont les Etats Unis, et pour profiter et amplifier de divisions existantes entre différentes communautés pour ses propres intérêts.