Telehouse ouvre un point de présence à Marseille en partenariat avec Jaguar Network

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Première étape de ce plan de développement : l’ouverture d’un point de présence Telehouse à Marseille. Baptisée “TH1 Marseille”, cette infrastructure apportera de nouvelles solutions de connectivité neutres aux acteurs du numérique à Marseille.

Fruit de 20 ans d’histoire commune et d’une confiance mutuelle, cet accord fait directement écho à la croissance de la société Jaguar Network dont Telehouse a été l’un des partenaires historiques en l’hébergeant au sein de son datacenter de TH2 Paris. Aujourd’hui, Jaguar Network offre en retour à Telehouse une nouvelle opportunité de développer son offre sur son campus historique de Marseille.

L’ambition commune de Jaguar Network et de Telehouse est de contribuer à hisser la métropole dans le top 5 des villes les plus connectées au monde, et de renforcer l’autoroute numérique Paris/Marseille, afin de placer la France au centre des échanges internationaux de données. La dynamique de Marseille s’appuie sur son maillage de câbles sous-marins reliant l’Asie/Pacifique à l’Europe avec un axe Marseille/Francfort/Amsterdam. En 2023, la capacité montera de 150 térabits à 720 térabits grâce au câble Google Blue Raman (Inde, Arabie Saoudite et Marseille en évitant l’Egypte) d’une longueur de 8 000 km.

Aujourd’hui 9ème ville la plus connectée au monde, la cité phocéenne est un point d’entrée majeur pour le numérique en Europe. Plusieurs câbles sous-marins stratégiques, acheminant la connectivité de nombreuses régions du monde vers Marseille, font de la ville un hub de connectivité incontournable. Ce partenariat a pour ambition de faire de Marseille une ville centrale pour l’Internet dans le monde, de contribuer à son développement durable et son attractivité, ainsi qu’à la création d’emplois directs.