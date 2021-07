Florence Laget prend la tête du Channel de Nutanix en France et en Afrique francophone

juillet 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce la nomination de Florence Laget au poste de Senior Manager Channel GTM France & North West Africa (France et Afrique du Nord Ouest francophone). Elle va s’atteler à développer et à animer le réseau de partenaires de Nutanix pour soutenir sa croissance et accélérer l’adoption du cloud. Elle reporte directement à Massimo Collu, Director Channel Southern Europe.

La mission de Florence Laget consiste à définir et exécuter une stratégie holistique pour l’ensemble de l’écosystème Nutanix en France et en Afrique du Nord-Ouest. Cette stratégie englobera les partenaires du channel au sens large, les partenaires gérés par Nutanix, les sociétés de conseil, les OEM, les MSP et les GSI. L’objectif est d’accélérer le développement de l’écosystème de Nutanix et de coordonner l’approche afin de mieux servir les clients. Elle peut s’appuyer sur le programme Nutanix Elevate Partner déjà établi pour toujours plus satisfaire les clients et les partenaires de Nutanix. Florence Laget va mettre au service de cet objectif une très grande connaissance de l’écosystème de partenaires, notamment dans le domaine de la vente de logiciels ainsi que son grand sens du leadership.

Âgée de 58 ans, Florence Laget a rejoint Nutanix après avoir passé 3 ans chez ServiceNow en tant que Channel et Alliance Director. Elle avait auparavant passé 18 ans chez HPE à différents postes channel et ventes. Elle est titulaire d’un diplôme du CERAM (maintenant devenu SKEMA Business School).