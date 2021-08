Efirack et Rittal fusionnent leurs forces

août 2021 par Marc Jacob

Les deux sociétés font partie du même groupe depuis 2001. Elles avaient annoncé une première phase de rapprochement en 2015. Aujourd’hui, une seconde phase est amorcée : Efirack porte l’offre IT de Rittal ainsi que ses produits et solutions auprès de tous les Bureaux d’Etudes, exploitants de salles, hébergeurs, installateurs et distributeurs.