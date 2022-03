Tech Data lance Microsoft Power Platform Centre of Excellence (CoE) en coopération avec Hikari

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Permet aux partenaires d’accélérer l’innovation numérique et de réduire les écarts de compétences au moyen du développement ultra-rapide d’applications et de l’automatisation des processus métier

Tech Data, une société TD SYNNEX (NYSE : SNX), annonce une nouvelle coopération stratégique avec Hikari, un prestataire spécialisé de services Microsoft Power Platform. En collaboration avec Hikari, Tech Data a lancé un service Power Center of Excellence pour ses clients en Europe. Ce nouveau service permet aux fournisseurs de solutions d’assurer le développement ultra-rapide d’applications et de proposer des solutions novatrices d’automatisation des processus métier (BPA) pour leurs clients finaux.

Microsoft Power Platform offre un ensemble fiable et sécurisé d’outils reposant sur la plateforme Cloud Azure, qui permet aux utilisateurs d’automatiser les processus, de développer des solutions, d’analyser les données et de créer des agents virtuels ou des applications avec peu ou pas de code. En investissant dans le service Power Center of Excellence, Tech Data a pour objectif d’aider ses partenaires à accélérer leur capacité à créer des solutions à fort impact couvrant l’aide décisionnelle et la perspective, le développement d’applications avec un minimum de code, l’automatisation des processus métier BPA et l’innovation en tant que service (IaaS) à partir de Power Platform, et ce, aussi bien pour les grandes entreprises que les PME.

Le service Power Center of Excellence est ouvert à tous les partenaires Tech Data et à leurs clients sous la forme d’un processus d’engagement automatisé s’appuyant sur la fonction Power Automate de Power Platform. Les demandes de services Power Platform sont transférées immédiatement à l’équipe Power Center of Excellence, des consultants et des responsables de l’engagement.