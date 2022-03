Wemanity lance Wemanity Secure pour faire de la cybersécurité un élément central de la transformation des entreprises

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Wemanity, groupe de conseil unique spécialisé dans la transformation des entreprises, annonce la création de Wemanity Secure, sa nouvelle offre de conseil en cybersécurité pour aider les entreprises à intégrer la sécurité de leurs systèmes d’information au cœur de leur transformation digitale. L’offre s’appuie sur les compétences des experts Wemanity Secure pour proposer du conseil et des compétences techniques en sécurité informatique, de la formation continue et du conseil en conduite du changement.

La crise sanitaire et la généralisation du télétravail ont exacerbé les mauvaises pratiques des collaborateurs en matière de cybersécurité, expliquant en partie l’augmentation considérable du nombre d’attaques et des menaces cyber qui pèsent sur les entreprises. Ainsi, en 2021, plus d’une entreprise sur deux (54%) déclarent avoir subi entre une et trois cyberattaques et 6 entreprises sur 10 affirment que leur business a été impacté. L’erreur humaine est encore à l’origine de la grande majorité des cyberattaques, les cybercriminels profitant des lacunes en cybersécurité des collaborateurs pour infiltrer les systèmes informatiques.

Instaurer la prévention des cyber-risques dans les entreprises

L’adoption du digital à marche forcée n’a pas favorisé la mise en place de stratégies de transformation mettant la sécurité informatique au centre des préoccupations des entreprises et de leurs salariés. Désormais, la cybersécurité doit être intégrée dès les prémices de la transformation digitale.

De l’évaluation du niveau de maturité à l’implémentation d’actions concrètes en passant par le suivi de la posture de sécurité de l’entreprise, Wemanity Secure aide les organisations à sécuriser et optimiser leurs systèmes informatiques avant qu’il ne soit trop tard. De trop nombreuses organisations ne réagissent qu’une fois visées par des cyberattaques, alors qu’une politique de prévention permettrait de réduire considérablement les cyber-risques.

C’est pour cela que Wemanity Secure propose 4 accompagnements :

Conseil stratégique : élaboration d’une proposition sur mesure pour évaluer et agir.

Expertise technique : les experts sécurité répondent aux besoins des entreprises en étroite collaboration avec les équipes internes.

Sécurisation de la transformation digitale : en collaboration avec les offres Wemanity, intégration de la sécurité à chaque étape de la transformation digitale.

Formation : sensibilisation aux enjeux de cybersécurité et formation aux bonnes pratiques.

Co-fondé et dirigé par Luiza Tendler, Wemanity Secure a été lancé l’année dernière et accompagne déjà de grands groupes et des petites structures dans les secteurs de la banque, la finance ou le marketing.