Exterro ouvre un centre international de formation consacré à son catalogue complet de produits Legal GRC

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Exterro Inc., le fournisseur privilégié de logiciels Legal GRC spécifiquement conçus pour les équipes juridiques, informatiques et de protection de la confidentialité au sein des organisations Global 2000 et Am Law 200, a annoncé aujourd’hui l’ouverture de son nouveau centre de formation, qui gérera un ensemble de formations en présentiel, à la demande et virtuelles consacrées à son catalogue complet de produits Legal GRC. Le centre de formation est animé par une équipe dédiée de spécialistes internes, dont la mission est double : former les nouveaux clients à la configuration et à l’utilisation des solutions Exterro, et répondre aux besoins des clients existants qui requièrent et/ou souhaitent une formation continue aux fonctions et caractéristiques de la technologie Exterro mise en œuvre dans leur entreprise.

Le centre a pour principal objectif de fournir une expérience client complète, afin de permettre aux utilisateurs de maîtriser et d’exploiter pleinement l’ensemble des fonctionnalités clés des solutions Exterro déployées. Dans le cadre des activités du nouveau centre, les formations de qualité seront également proposées aux clients en ligne et en direct, ou sous forme d’enregistrements disponibles à la demande par le biais du site Web de l’entreprise. Exterro fait par ailleurs appel à divers partenaires de formation agréés qui ont pour mission de dispenser les formations dans un large éventail de langues.

Dans le cadre du programme de formation diversifié du centre, Exterro proposera un concept unique en son genre axé sur des cours et ateliers immersifs, interactifs et personnalisés. Atout fondamental, Exterro reconnaît également la nécessité de former ses clients aux concepts qui sous-tendent l’investigation numérique (e-discovery), la compliance, l’informatique légale et autres sujets pertinents. En collaboration avec des partenaires triés sur le volet, la formation délivrée a pour objectif d’excéder le champ des simples outils logiciels. Par ailleurs, Exterro s’adressera non seulement aux utilisateurs directs, mais aussi aux collaborateurs des organisations clientes susceptibles de requérir une formation complémentaire à la technologie Exterro pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Cliquez ici pour en savoir plus sur le centre de formation Exterro, ses tarifs et sa liste de formations en présentiel, à la demande et en direct.