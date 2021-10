Tech Data, distributeur exclusif en France d’Essentials, la nouvelle solution de sécurité conçue par l’équipe Android de Google

octobre 2021 par Marc Jacob

Essentials est un service de gestion simple et sécurisé, conçu par l’équipe Android de Google pour protéger facilement les terminaux Android professionnels (mobiles et tablettes) à un prix abordable, idéal pour les PME.

Le développement de la mobilité a eu un impact énorme sur notre façon de travailler, en donnant aux employés accès aux données et aux applications dont ils ont besoin où qu’ils se trouvent. Cette transformation a induit de nouvelles menaces pour la sécurité des terminaux qui peuvent être volés ou perdus ou encore exposés à des pertes de données, hameçonnage, virus, etc.

Pendant des années, les PME ont dû choisir entre une gestion intensive des terminaux mobiles, souvent trop complexe pour leurs besoins, ou ne bénéficier d’aucune protection.

Parmi les 250M+ de terminaux Android vendus chaque année dans le monde entier aux entreprises, 85% ne sont pas gérés par un EMM (Gestion de Terminaux Mobiles).*

C’est pour répondre principalement aux besoins des PME, que l’équipe Android de Google lance Android Enterprise Essentials : un service de gestion simple et sécurisé, pour protéger facilement les terminaux et données professionnels à un prix abordable.

Essentials propose des fonctionnalités optimales :

● protection permanente contre les logiciels malveillants

● Visualisation et gestion simplifiée des appareils via un portail central,

● configuration automatique pour un usage immédiat

● application automatique des verrous d’écran,

● en cas d’incident : effacement à distance des appareils perdus ou volés et changement du code PIN

Essentials est accessible aux clients Tech data qui ont signé un contrat de partenariat, directement sur Intouch.

Pour son lancement, Tech Data et Google proposent aux revendeurs Tech Data de tester gratuitement Essentials pendant 30 jours, et de profiter d’offres bundle découverte.

* Source : IDC