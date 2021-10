Tixeo annonce le renouvellement de sa qualification par l’ANSSI

octobre 2021 par Marc Jacob

La qualification est la recommandation par l’État français de produits ou services de cybersécurité éprouvés et approuvés par l’ANSSI. Elle atteste de leur conformité aux exigences règlementaires, techniques et de sécurité promues par l’ANSSI en apportant une garantie de robustesse du produit et de compétence du prestataire de service, et d’engagement du fournisseur de solutions à respecter des critères de confiance. Cette qualification apporte un niveau de confiance essentiel pour les opérateurs d’importance vitale (OIV) et les organisations aux activités sensibles.

Tixeo assure :

1. La sécurité des communications :

o La plateforme de vidéo-collaboration sécurisée Tixeo prend en compte la sécurité à tous les niveaux, dès la conception (Secure by design). Elle ne nécessite pas d’être déployée dans un environnement réseau sécurisée pour garantir un haut niveau de confidentialité aux communications de ses clients ; o L’architecture unique de Tixeo permet, y compris en réunion multipoint, un réel chiffrement de bout en bout (de client à client) des flux audio, vidéo & data tout en passant par un serveur (End-to-End encryption AES 256), et cela tout en gardant une grande adaptabilité aux variations des réseaux. Cette technologie de chiffrement protège les réunions de toute tentative d’écoute et contribue ainsi à préserver les organisations de l’espionnage industriel.

2. Une diversité de déploiements :

Le serveur de visioconférence sécurisée Tixeo s’adapte à différents types d’infrastructures. La solution est ainsi accessible dans le cloud privé Tixeo sous forme de serveur infogéré. Elle est également disponible on-premise, offrant aux organisations la possibilité de la déployer directement au sein de leur infrastructure : cela permet de répondre aux exigences les plus strictes en matière d’intégration et d’assurer un niveau de sécurité maximal. Pour encore plus de sécurité, le TixeoServer peut être ouvert ou fermé sur internet, intégré à des infrastructures d’hébergement qualifiées SecNumCloud, voire déployée dans des environnement « Diffusion Restreinte ».

3. Une technologie souveraine et de confiance :

La conception et le développement des logiciels Tixeo sont exclusivement réalisés en France (100% Made in France), en interne et sa technologie propriétaire est non-soumise aux législations étrangères. Les serveurs Tixeo sont hébergés sur le territoire français et l’entreprise finalisera en 2022 son déploiement multicloud, tout en veillant à ne choisir que des hébergeurs 100% souverains et européens.

4. Une innovation continue :

Tixeo a conçu sa technologie de visioconférence basée sur un ensemble de mécanismes innovants permettant d’assurer un niveau de sécurité encore jamais atteint pour des réunions en ligne. Une organisation optant pour un mécanisme de chiffrement de bout en bout labellisée ANSSI a toujours la garantie d’utiliser une solution fiable et parfaitement sécurisée.

« La sécurité fait partie intégrante de l’ADN de Tixeo : notre objectif principal est de garantir le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité aux visioconférences de nos clients, qu’ils soient issus du secteur public ou privé. Ce renouvellement de qualification est le fruit d’un travail de R&D ininterrompu depuis 15 ans qui permet de répondre continuellement à de nouvelles réalités et risques cyber et ainsi assurer la sécurité maximale à nos clients. Cela confirme notre position de leader européen de la vidéo-collaboration sécurisée. Nous sommes fiers de proposer la seule et unique technologie de visioconférence qualifiée par l’ANSSI. », explique Renaud Ghia, CEO de Tixeo.

Pour des raisons évidentes de sécurité, des acteurs de la défense, de l’armement, ou de l’industrie utilisent Tixeo pour collaborer efficacement à distance tout en ayant la garantie de la confidentialité de leurs échanges. Les organisations privées ou publiques rencontrent les mêmes problématiques lors de leurs comités de direction, de réunions techniques, R&D ou commerciales et l’espionnage industriel fait partie des principales menaces pour elles. Tixeo répond parfaitement aux besoins de mobilité, de sécurité et de confidentialité exprimés par les utilisateurs, et ce qu’importe le domaine.

Parmi ses clients, Tixeo compte des acteurs du privé comme EDF, Nexter, MBDA, ou Squad mais également du public avec le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, la Ville d’Evian, la Ville de Saint-Etienne, la Métropole de Saint-Etienne, ou encore l’Agence du Numérique et de la Sécurité Civile.