EUROPEAN CYBERWOMENDAY BY CEFCYS Annonce des Lauréates de la deuxième édition du Trophée européen de la Femme Cyber

octobre 2021 par Marc Jacob

Les Lauréates françaises dans les 6 catégories Composé de 9 hommes et 9 femmes, personnalités reconnues de la Cybersécurité en France et en Europe, le Jury 2021 a remis les Trophées de la Femme Cyber aux Lauréates suivantes :

Direction Executive ou Entrepreneure : Éléna Poincet, Fondatrice et CEO, TEHTRIS

Remis par Sara Puigbert, Global Operation EVP, Orange / Orange cyberdefense

Professionnelle de la Cyber : Sarah Zennou, Chercheuse en méthodes formelles pour la cybersécurité

Remis par Michaël Bittan, Directeur exécutif d’Accenture Security pour la France

Métiers Supports de la Cyber : Louise Bautista, Directrice régionale des ventes, TheGreenBow

Remis par Bertrand Trastour, Directeur Général de Kaspersky France & Afrique du Nord de l’Ouest et du Centre

Femme Cyber Chercheuse : Laurane Raimondo, Chercheure associée - Centre Lyonnais d’Etudes de Sécurité Internationale & de Défense (sécurité numérique, protection des données, espace exo-atmosphérique)

Remis par Emmanuel Le bohec, Territory Sales Director, Claroty

Etudiante à l’avenir prometteur : Mathilde Boivin, Chargée de Promotion - Animateur Numérique du Territoire, Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Remis par Jean-Claude Tapia, Président, Digital Security

Femme Cyber Militaire : Fabienne Lopez, CS, Gendarmerie Nationale

Remis par Anne De Levezou De Vezins, Cheffe de bureau adjointe, Gendarmerie Nationale

Les lauréates européennes dans 5 catégories

Direction Executive ou Entrepreneure : Carmen Marsh, President & CEO at United Cybersecurity Alliance ( Europe, US & Japan) Remis par Chloé Blondeau, Experte Nationale Détachée à l’ENISA

Professionnelle de la Cyber : Natacha Bakir, DAAS Professional Services Cybersecurity Consultant

Remis par Eric Singer, membre d’administration du CESIN

Métiers Supports de la Cyber : Malika Smaïli, Experte en gestion des risques et sécurité de l’information- IHEDN

Remis par Alexandra Jaccoberger, directrice du développement humain cyber, Sopra Steria

Femme Cyber Chercheuse : Anne Canteaut, Researcher in cryptography, French Institute for Research in Computer Science and Automation (INRIA)

Remis par Bernard Barbier, Président de BBCYBER SAS, Membre de l’académie des technologies, Administrateur de l’ARCSI

Etudiante à l’avenir prometteur : Christine Samandel, Chief of Staff chez TEHTRIS, WIIS France

Remis par Delphine Schoffler, DRH de WALLIX

Les autres distinctions

_ Coup de coeur du Jury : Delphine Chevallier, Managing Director and Publisher, THALIA Neomedia, et Adjudant Céline

Remis par Arnaud Coustillière, Président du Pôle Excellence Cyber, et Martha de Cidrac, sénatrice

Prix Jérôme Chappe : Myriam Quemener, Avocat général - Docteur en droit, et Sara Sellos, Coordinateur Sectoriel Défense à l’ANSSI

Remis par Mathieu Isaia, General Manager, The GreenBow et Maylis Staub, Fondatrice de Pocket Result et Data Legal Drive

" Les femmes en cybersécurité font la différence tous les jours par la grande richesse de leurs talents, par leur implication, leur innovation, leur engagement et leur persévérance. Nous sommes très heureuses avec toutes les CEFCYSsiennes et tous les CEFCYSsiens d’avoir donné une dimension européenne à ce trophée. Nous avons à cœur de faire reconnaître, d’honorer et de célébrer les réalisations de ces femmes méritantes dans l’un des domaines les plus exigeants, des plus évolutifs, et des plus techniques." déclare Nacira Salvan, Présidente fondatrice du CEFCYS.