Tata Communications et Oasis Smart SIM dotent SanCloud d’un CloudSIMTM évolutif et sécurisé

février 2023 par Marc Jacob

Tata Communications, fournisseur d’écosystèmes numériques, et Oasis Smart SIM, une filiale de Tata Communications International Pte Ltd, annoncent que SanCloud sera alimenté par CloudSIMTM un module d’identité d’abonné embarqué (eSIM) unique basé sur le cloud.

CloudSIMTM permet aux appareils SanCloud de disposer de capacités de contrôle et de surveillance à distance des performances opérationnelles des équipements et installations industriels dans les secteurs de la fabrication, de la chaîne d’approvisionnement et de l’automobile. Il simplifie le déploiement dans les réseaux logistiques fragmentés et profitera aux entreprises du monde entier.

Fourni par la plateforme MOVE™ de Tata Communications, CloudSIMTM offre une connectivité cellulaire à la demande, plus sûre et plus abordable que jamais. En assurant l’intégrité des appareils et le déploiement de la technologie CloudSIMTM sur le cloud, Tata Communications et Oasis Smart SIM contribuent à réduire les coûts et à simplifier la conception. Cela transforme la manière traditionnelle de fournir la connectivité à la demande, qui nécessite généralement des SIM, eSIM ou iSIM supplémentaires sur la plateforme hardware.