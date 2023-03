Canonical s’associe à Intel pour prendre en charge les processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération sur Ubuntu

février 2023 par Marc Jacob

Canonical annonce la prise en charge de la nouvelle gamme innovante de processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération avec la plateforme matérielle Intel vRAN Boost sur Ubuntu Pro 22.04 LTS, offrant une compatibilité immédiate avec les accélérateurs avancés basés sur le silicium embarqué et d’autres améliorations de la plateforme. Avec l’intégration du noyau temps réel Ubuntu, les clients peuvent bénéficier de la puissance d’Ubuntu Pro 22.04 LTS et piloter leurs architectures Open RAN pour répondre à la demande croissante de connectivité rapide et fiable des réseaux mobiles.

L’utilisation de systèmes d’exploitation et d’applications open source dans les réseaux mobiles apporte de nombreux avantages aux entreprises de télécommunications. Ces technologies favorisent l’innovation, la modernisation, l’évolutivité et la rentabilité, et stimulent les progrès dans des domaines tels que les architectures OpenRAN. Les logiciels libres garantissent également la transparence et la collaboration dans le développement de solutions réseau, ce qui accélère le déploiement de nouveaux services pour les abonnés des réseaux mobiles.

Le système d’exploitation Ubuntu a acquis une solide réputation en matière de sécurité, de résilience et de fonctionnalités avancées requises par les opérateurs mobiles. Cette tendance s’explique par l’importance accordée à l’automatisation, à l’activation des fonctions du matériel et du noyau, ainsi qu’aux dernières fonctions spécifiques aux télécommunications. Cela est notamment le cas avec la prise en charge par le noyau en temps réel des réseaux radio virtualisés basés sur des technologies telles que le logiciel de référence Intel FlexRAN.

En exploitant le noyau en temps réel d’Ubuntu fonctionnant sur les processeurs évolutifs Intel Xeon avec vRAN boost dans une architecture Open RAN, les opérateurs peuvent construire des réseaux 5G modernes, évolutifs, économes en énergie et rentables, mais aussi se préparer à la 6G et permettre le déploiement de nouveaux services innovants. Ubuntu de Canonical a été validé sur les plateformes Dell et HPE basées sur ces dispositifs, ce qui garantit que la solution offre une fiabilité et une évolutivité inégalées.

Avec la mise en œuvre d’une architecture Open RAN virtualisée, les opérateurs mobiles peuvent déployer des fonctions réseau spécifiques, permettant une plus grande flexibilité et efficacité des ressources réseau. Les processeurs Intel Xeon Scalable de 4ème génération offrent jusqu’à deux fois plus de capacité à la même enveloppe énergétique pour les charges de travail vRAN par rapport à la génération précédente. Ces processeurs intègrent également l’accélération vRAN directement dans le CPU, ce qui permet d’économiser environ 20 % de puissance de calcul supplémentaire.