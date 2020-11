Une alliance digitale dédiée au domaine spatial grâce à GAIA-X

novembre 2020 par Marc Jacob

3DS OUTSCALE, CS GROUP, EBRC et le Groupe RHEA unissent leurs forces pour proposer de nouveaux services de confiance dans l’industrie spatiale, hautement sensible et en pleine croissance, dans le cadre de l’initiative européenne GAIA-X.

Grâce à cette alliance, CS GROUP et le Groupe RHEA, deux acteurs majeurs de l’industrie des données spatiales ainsi que EBRC et 3DS OUTSCALE, deux sociétés de services de cloud de confiance, certifiés et européens, s’engagent à développer de nouveaux cas d’usage pour l’industrie spatiale dans le respect des principes de GAIA-X : un cadre européen de protection des données, l’ouverture et la transparence, l’authenticité et la confiance, la souveraineté numérique européenne, la modularité et l’interopérabilité.

L’Alliance Spatiale numérique GAIA-X est ouverte aux autres partenaires européens.

« GAIA-X : La plus importante initiative numérique européenne de toute une génération »

GAIA-X est un projet stratégique initié par l’Europe pour l’Europe. GAIA-X a pour objectif de définir des critères communs pour garantir une infrastructure sécurisée et de confiance pour les données en Europe, de manière à asseoir la souveraineté européenne. Avec GAIA-X, l’Europe édifie la rampe de lancement pour construire « l’Airbus de l’Intelligence Artificielle ».

GAIA-X garantit un accès sécurisé et efficient aux données spatiales et aux informations s’y rapportant.

L’industrie spatiale est en plein essor depuis les vingt dernières années, en particulier avec la mise en œuvre de programmes satellites européens et institutionnels majeurs pour la navigation, la communication et l’observation de la Terre et également avec le lancement d’initiatives commerciales sous la bannière « New Space ». De ce fait, le volume de données généré par l’industrie spatiale a explosé. Aujourd’hui, notre vie quotidienne repose énormément sur ces données de par les nombreuses applications que nous utilisons. Notre dépendance face à ces données spatiales et aux informations qu’elles nous fournissent, requiert une gestion de la donnée sécurisée, sûre, exacte et efficace. C’est ce que la souveraineté européenne apportera. C’est cette mission que les quatre partenaires veulent promouvoir à travers la création de cette Alliance Spatiale numérique GAIA-X.

L’initiative permettra d’aider au développement de nouveaux services répondant aux enjeux européens :

Conserver la gestion du développement des stations terrestres et l’opération des missions en Europe, grâce à une fédération Cloud européenne ;

Utiliser la capacité de traitement des données du Cloud européen et générer de nouvelles activités pour l’industrie européenne ;

Conserver les données spatiales en Europe et encourager la création de nouveaux services européens en lien avec ces données ;

Générer et référencer les données spatiales européennes pour faciliter leur intégration sur d’autres marchés ;

Accélérer les activités des opérateurs de stations terrestres européennes ;

Accélérer la mise sur le marché de nouvelles missions spatiales européennes.

« EBRC signifie : European Business Reliance Centre. Nous sommes totalement engagés dans la promotion et la réussite du projet GAIA-X et sommes totalement en phase avec les objectifs de cette initiative européenne ambitieuse. Basé au Luxembourg, siège des Institutions Européennes, EBRC considère le domaine spatial comme un secteur stratégique en pleine croissance. Nous sommes fiers d’apporter notre offre « TrustedCloudEurope » et notre expertise en « CyberResilience » à cette alliance », déclare Yves Reding, CEO EBRC. « Les défis liés à la sécurisation des données spatiales et des applications connexes, ainsi que de leurs utilisateurs finaux, constituent aujourd’hui une préoccupation majeure dans toute l’Europe. En tant qu’expert en ingénierie spatiale et en services de cybersécurité spatiale de bout en bout, le Groupe RHEA est convaincu que la durabilité à long terme de ces avantages sociétaux européens passera par une approche collaborative des parties prenantes. Nous exploiterons au mieux cette base sûre et souveraine que GAIA-X permet, ensemble avec nos trois principaux partenaires », ajoute André Sincennes, directeur général du Groupe RHEA.

« Expert dans la conception et l’intégration de systèmes critiques au profit de secteurs stratégiques, en particulier l’industrie spatiale, CS GROUP soutient l’initiative GAIA-X pour promouvoir ses valeurs fondamentales qui sont de la plus haute importance pour servir au mieux nos clients. Basées sur l’utilisation de l’open source et l’agnosticité des infrastructures, nos solutions sont agiles, interopérables et souveraines permettant ainsi de créer de nouveaux services numériques pour un accès facilité à l’espace : satellites, constellations et données », déclare Sylvain D’Hoine, Directeur des Activités Spatiales de CS GROUP.

« Grâce à GAIA-X, nous construisons, tous ensemble, une infrastructure numérique souveraine et fiable et un écosystème pour l’innovation en Europe. À l’intersection des objectifs de haute sécurité, de fiabilité et de souveraineté, l’espace fait partie des sujets centraux qui bénéficieront profondément de l’initiative GAIA-X », exprime Servane Augier, Chief Operating Officer chez 3DS OUTSCALE.

Cette initiative spatiale dans le contexte du projet GAIA-X est initiée par quatre sociétés extrêmement motivées, et membres fondateurs de la Fondation GAIA-X :

3DS OUTSCALE (outscale.com), la filiale Cloud de Dassault Systèmes, place la confiance au cœur de sa vision d’acteur du Cloud Computing multi-local. Sa mission d’offrir des services Cloud d’hyper-confiance se traduit par la promesse de répondre aux exigences les plus strictes du marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019, faisant de 3DS OUTSCALE le premier fournisseur de Cloud à offrir des services d’infrastructure hautement sécurisés. Cet engagement est également soutenu par des services et une organisation, entièrement certifiés en matière de sécurité dans le Cloud (ISO 27001-27017-20178), et d’Hébergement de Données de Santé (HDS). En tant que pure player du Cloud Computing en Europe, en Amérique et en Asie, 3DS OUTSCALE propose un cloisonnement des régions Cloud et agit pour une autonomie numérique stratégique européenne en tant que membre fondateur de GAIA-X.

CS GROUP (csgroup.eu) est le partenaire de confiance pour l’ingénierie et l’intégration d’applications et de systèmes critiques au profit des secteurs défense et sécurité, espace, aéronautique et énergie. Dans le secteur spatial, les équipes CS GROUP, 450 personnes en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Roumanie, n’ont cessé d’innover dans les technologies numériques sécurisées pour fournir des solutions de pointe pour les systèmes et applications spatiaux, terrestres ou embarqués déployées au cœur de nombreux programmes civils et militaires. En tant que fournisseur et partenaire du centre national d‘études spatiales français (CNES) et de l’Agence spatiale européenne (ESA), et des principaux fabricants de satellites, CS est impliqué dans la plupart des grands programmes spatiaux européens depuis plus de 40 ans. EBRC (ebrc.com) a pour ambition de devenir un centre d’excellence et de confiance en gestion et protection des informations sensibles en Europe. Créé en 2000, EBRC a développé une offre unique pour ses clients et partenaires basée sur la confiance et la cyber-résilience : EBRC-Trusted Services Europe. EBRC est certifié ISO 27001 (sécurité de l’information), ISO 22301 (continuité des activités), ISO 20000 (IT service management) et PCI DSS level 1 (sécurité des paiements). EBRC et sa filiale Digora emploient 340 experts et consultants. A partir de ses trois Data Centres certifiés Tier IV, EBRC opère son propre Cloud européen souverain, EBRC-Trusted Cloud Europe, qui offre des modèles de déploiement publics, privés ou hybrides, en services managés ou non et ce, connectés à plus de 100 destinations à l’international.

Le Groupe RHEA (rheagroup.com) fournit des services et des solutions d’ingénierie en matière d’aérospatiale et de sécurité, de développement de systèmes et de technologies, y compris dans des domaines spécialisés tels que la conception concurrente aérospatiale, l’ingénierie des systèmes et le traitement des données, la sécurité physique et la cybersécurité. Le groupe RHEA emploie plus de 570 ingénieurs et scientifiques dans le monde entier. La société a soutenu plus de 100 missions d’engins spatiaux et ses principaux clients sont l’Agence spatiale européenne, le gouvernement canadien, EUMETSAT, la Commission européenne, la GSA, l’UER, le CERN et l’OTAN. Basé en Belgique, le Groupe RHEA est également présent au Canada, en République tchèque, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Luxembourg.