TRACIP lance son Kit d’investigation numérique « terrain »

octobre 2021 par Marc Jacob

A l’occasion de Milipol, salon de la sûreté et de la sécurité intérieure des États (19 au 22/10 - Paris), TRACIP, filiale du groupe Deveryware et premier laboratoire français privé d’expertise judiciaire numérique, lance son kit d’investigation numérique « terrain ».

Avec cette nouveauté, TRACIP propose aux enquêteurs numériques une version allégée et compacte du kit existant (Field k’IT stormcase). Le Field k’IT backpack est un kit adapté au milieu urbain qui tient dans un sac à dos. Il reprend les équipements les plus importants du kit stormcase (hexib’IT laptop, bloqueur externe, duplicateur), en s’allégeant de quelques accessoires moins indispensables au niveau opérationnel et potentiellement encombrants (multiprise, rallonge électrique, appareil photo ou lampe).

Les disques durs externes relativement volumineux ont été remplacés par des petits SSD, beaucoup plus légers et plus efficaces.

Fort de son expérience, Tracip propose un kit complet incluant tous les équipements, accessoires et logiciels indispensables pour démarrer une investigation sur le terrain, permettant de :

Démonter une station de travail, un ordinateur portable ou tout autre appareil numérique pouvant contenir des preuves

Sécuriser la preuve, quel que soit le port présent sur l’appareil (IDE, SATA, SAS, FW et UBS2/3)

Dupliquer un disque dur rapidement et de façon autonome

Pré visualiser le contenu de la preuve

Faire une recherche rapide par mots-clés ou exporter des données

Créer des conteneurs de preuves logiques afin de protéger l’information

Cette nouveauté complète le Field k’IT stormcase (mallette durcie), mise à jour du précédent kit terrain, qui remplace l’ordinateur portable initial par un hexib’IT laptop (nouveau produit développé par TRACIP). Autre mise à jour avec le Field k’IT stormcase : le remplacement des 4 bloqueurs en écriture par un unique bloqueur multi-connectiques (nouveau produit également développé par Tracip), permettant un gain de la place. Ont également été ajoutés quelques accessoires tels que des sacs de Faraday (permettant de bloquer les signaux RF, Bluetooth, WiFi, GPS et cellulaires et protégeant contre le vol de données).