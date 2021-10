Vault Recovery : la nouvelle solution de Veritas destinée à améliorer la résilience des entreprises face aux ransomwares

octobre 2021 par Marc Jacob

Veritas Technologies annonce le lancement de son offre Veritas NetBackup Recovery Vault une solution Storage as a Service d’archivage de données, simple, entièrement gérée et implémentée dans Veritas NetBackup. Outil spécialement conçu pour assurer la résilience des entreprises et de leurs activités critiques face aux ransomwares, cette solution permettra d’isoler les sauvegardes tout en réduisant les coûts et la complexité liés à l’utilisation du stockage dans le cloud - proposés par les principaux fournisseurs, pour la conservation à long terme et la récupération fiable des données de sauvegarde.

Un stockage dans le cloud simplifié

La création de stockage dans le cloud en collaboration avec les fournisseurs de services de cloud public autogérés nécessite une série d’étapes fastidieuses qui peuvent être à l’origine de failles de sécurité et de problèmes de conformité.

La solution Recovery Vault va simplifier ce processus et réduire les risques en fournissant une interface sécurisée, intuitive et unifiée - NetBackup - pour non seulement gérer la sauvegarde et la restauration mais aussi ajouter facilement du stockage cloud quand cela est nécessaire. Les entreprises pourront d’ailleurs choisir parmi les principaux fournisseurs de stockage. Ces fonctionnalités offrent également aux clients la possibilité d’automatiser la création de stockage dans le cloud entre les différents fournisseurs, application par application, le tout en ne souscrivant qu’à un seul abonnement.

Réduction du coût total de possession

La croissance du volume de données dépasse les prévisions, et les coûts associés à leur sauvegarde dans le cloud peuvent être difficiles à prévoir. Recovery Vault permet de contrôler les coûts de stockage dans le cloud :

• En réduisant les coûts de transaction de données imprévus,

• En facilitant la transition des systèmes de stockages coûteux vers un stockage dans le cloud moins onéreux pour une conservation à long terme,

• En rationalisant la gestion du stockage via l’automatisation et le renforcement de la protection de données,

• En tirant parti de modèles d’abonnement optimisés pour les entreprises,

• En réduisant la quantité de données envoyées, stockées et récupérées dans le cloud.

Une résilience accrue face aux ransomwares

Recovery Vault facilite l’indépendance du stockage dans le cloud, et réduit par conséquent le risque que les ransomwares ou d’autres menaces ne nuisent à l’intégrité des données stockées sur les systèmes primaires et ne compromettent les sauvegardes.

Le stockage dans le cloud Recovery Vault bénéficie également des fonctionnalités de protection de pointe de NetBackup, telles que :

• Un stockage cloud immuable et un chiffrement des données (en transit et au repos) pour garantir la conformité et protéger les données,

• Un système de détection des anomalies basé sur l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning permettant l’identification des potentielles modifications pouvant affecter les sauvegardes, avant qu’un événement ne se produise,

• La solution NetBackup Intelligent Cloud Policy Engine réduit la complexité de la protection des données dans le cloud en détectant et en protégeant automatiquement les nouvelles charges de travail sur tous les principaux services de cloud.