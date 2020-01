TOUGHBOOK 55 de Panasonic rejoint la catégorie la plus sécurisée des PC fonctionnant sous Windows

janvier 2020 par Marc Jacob

Le nouveau TOUGHBOOK 55 de Panasonic, ordinateur portable semi-durci, rejoint la catégorie la plus sécurisée des PC fonctionnant sous Windows. Conçue pour assurer aux utilisateurs le plus haut degré de confidentialité, la fonctionnalité « Secured core » assure un démarrage en toute sécurité, une protection contre toute vulnérabilité des firmwares, la prévention de toute attaque envers le système d’exploitation et le blocage des accès non-autorisés aux terminaux et aux données grâce à des contrôles d’accès et des systèmes d’authentification avancés.

Grâce à la flexibilité des options biométriques, permettant de combiner lecteur de cartes à puces sans contact, lecteur d’empreintes digitales et caméra frontale, les utilisateurs sont à même de personnaliser leurs terminaux en fonction de leurs besoins spécifiques tout en bénéficiant des fonctionnalités avancées des PC Secured core.

Lancé en septembre, le TOUGHBOOK 55 établit un nouveau standard de sécurité et de flexibilité pour l’informatique mobile semi-durcie. Les clients sont ainsi libres de personnaliser leur outil sur le terrain, selon leurs missions.

Une protection physique et numérique

Le TOUGHBOOK 55 bénéficie d’une sécurité optimale. Équipé du processeur Intel Core i5 vPro de 8ème génération, de composants Panasonic avancés et des fonctionnalités Windows 10 Pro, le TOUGHBOOK 55 est ainsi paré aux attaques dirigées contre le firmware, la phase du BIOS et le terminal lui-même. L’accès aux données est sécurisé à tout moment, même en mode veille.

Une connectivité simplissime pour plus de polyvalence

Au delà de cette sécurité renforcée, ce nouveau terminal semi-durci mince et léger est aussi destiné à révolutionner la productivité de la main d’œuvre avec un rapport qualité / prix exceptionnel. Par ailleurs, le nouveau TOUGHBOOK 55 permet aux utilisateurs d’optimiser son moteur graphique, d’y ajouter un lecteur de cartes à puce, des capacités de stockage ou encore un lecteur DVD/Blu-Ray en un clin d’œil grâce à l’ajout de la nouvelle fonctionnalité sur la baie universelle TOUGHBOOK. Un logement d’extension a également été placé sur l’avant du produit pour assurer l’intégration rapide d’un lecteur d’empreintes digitales, de puces RFID ou de Smartcards, ou encore d’une seconde batterie.

Les usagers peuvent aussi personnaliser trois ports additionnels par le biais de son logement d’extension, dont les options incluent un port True Serial, un port VGA et, au choix, un quatrième port USB, un deuxième port LAN ou un port USB 2.0 durci.

Bâti sur le modèle de l’emblématique TOUGHBOOK 54, le nouveau TOUGHBOOK 55 s’avère encore plus flexible, rapide, robuste, sécurisé et durable tout en restant compatible avec les accessoires de son prédécesseur, dont notamment ses stations d’accueil pour véhicules et réplicateurs de ports.

Le PC portable semi-durci TOUGHBOOK 55 se distingue également par son design. Sa conception légère (2,08 kg) et mince (32,8 mm) ainsi que sa poignée ergonomique font de lui un compagnon idéal en déplacement. Il est également plus robuste que son prédécesseur grâce à son indice de protection IP 53 contre la poussière et les éclaboussures, et à sa résistance certifiée contre les chutes de jusqu’à 91 cm (MIL-STD810H1. Son fonctionnement en températures extrêmes a lui aussi été amélioré, permettant ainsi une utilisation dans des températures allant de -20° C à +60° C.*

Enfin, l’autonomie de sa batterie est prolongée jusqu’à 20 heures2 et une extension des capacités atteignant 40 heures est possible via une seconde batterie échangeable à chaud.

Prix et disponibilité

Le TOUGHBOOK 55 se décline en trois versions : écran HD, écran Full HD et écran tactile Full HD. A partir de 2 096 € HT.

[1] Testé par un laboratoire tiers indépendant selon la norme MIL-STD810H. 2 Mobile Mark 2014, 150 cd/m. Modèle HD.