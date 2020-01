WaSaCa lance Endpoint Protector

janvier 2020 par Marc Jacob

Au-delà de la commercialisation de la solution, WaSaCa est également le centre certificateur exclusif de CoSoSys en France, développant et structurant un réseau de revendeurs agréés et certifiés pour couvrir tous les territoires français.

Prévenir la perte des données sensibles : un défi pour l’ensemble des entreprises

Endpoint Protector, la solution internationale phare de DLP

Avec plus de 30 millions de licences dans 130 pays, Endpoint Protector est reconnu*, depuis plus de 15 ans, comme la solution leader pour la protection des données contre les pertes accidentelles ou le vol intentionnel. Adapté à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, Endpoint Protector équipe déjà en France des banques, des institutions, le Ministère de l’Economie et des Finances...

La solution fonctionne sur tous les systèmes d’exploitation (Windows OS, macOS et Linux), sur tous les postes de travail, qu’ils soient connectés ou non et est disponible sous forme d’appliance matérielle, virtuelle ou en infrastructure cloud.

Développer un réseau de revendeurs agréés et certifiés

Afin de rendre la DLP accessible à tous, WaSaCa a choisi de structurer un réseau de revendeurs en France, en formant des techniciens et des commerciaux à la solution Endpoint Protector, à ses aspects techniques mais également au conseil et au pilotage d’un projet de DLP. En devenant centre exclusif de certification de l’éditeur CoSoSys en France, WaSaCa conforte son expertise et assoit sa volonté d’accompagner durablement les entreprises françaises dans la préservation de leurs données sensibles.

*Une solution mondialement reconnue

Présent dans le Magic Quadrant du Gartner depuis 2017, Endpoint Protector est certifié Common Criteria EAL2+ et ISO 27001 depuis 2014. Endpoint Protector est également engagé dans la démarche de Certification de sécurité de premier niveau (CSPN) auprès de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

En 2019, la solution a notamment remporté 3 prix majeurs de l’industrie : Infosec Awards, Cyber Security Excellence Awards, Info Security PG’s Global Excellence Awards.

