TIBCO reconnu comme un leader global par le cabinet Dresner

août 2021 par Marc Jacob

TIBCO Software Inc. permet aux entreprises de connecter leurs données, de les unifier et ainsi de prédire les résultats de leurs activités pour leur donner les moyens de résoudre, en toute sécurité, les problématiques les plus complexes liées aux données. L’éditeur est reconnu pour la cinquième année consécutive leader global sur le marché de la Business Intelligence dans le cadre de l’étude Wisdom of Crowds® publiée cette année par le cabinet Dresner Advisory Service.

La 12e édition de l’étude Wisdom of Crowds® sur le marché de la Business Intelligence évalue 26 éditeurs en se basant sur 33 critères qui mesurent leurs performances, l’adéquation de leurs offres au marché ainsi que leur capacité d’exécution. Le rapport s’appuie sur les retours de milliers d’utilisateurs de grandes et petites entreprises du monde entier, de tous les domaines et segments de marché. Cette année, TIBCO est sorti du lot et s’est distingué comme un leader technologique au sein du modèle d’expérience client de Dresner, ainsi qu’en tant que leader global au sein de son modèle de crédibilité.

Grâce à sa stratégie visant à proposer une expérience analytique hyperconvergée complète, TIBCO s’affirme comme un chef de file du mouvement visant à démocratiser l’analytique temps réel, et à proposer les modèles décisionnels agiles nécessaires pour aider les organisations à accélérer leur reprise économique. Ses technologies reposent sur des workflows de data science visuelle qui accélèrent l’exploration des données structurées, non structurées et en streaming, afin d’offrir des expériences clients flexibles et pertinentes.