Check Point Software Technologies reconnu leader en matière de sécurité mobile dans le rapport Market Radar de Omdia

août 2021 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd a été élu l’entreprise leader du marché dans le rapport Market Radar Mobile Security Management Solutions de Omdia. Cette année, une telle reconnaissance marque la capacité qu’a Check Point Harmony Mobile à fournir un ensemble complet de moyens qui aident les entreprises à protéger leurs données contre les vecteurs d’attaque des applications, des réseaux et des appareils.

Omdia a analysé les solutions de gestion de la sécurité mobile (MSM) en fonction des sept critères suivants : détection des menaces sur les endpoints, sur les applications, sur le réseau, intégration et écosystème de partenaires, maturité, stratégie et vision et impact sur le marché. Check Point Harmony Mobile se retrouve en première place pour ses capacités avancées dans toutes les catégories de la heatmap de l’Omdia Market Radar, et pour ses capacités exceptionnelles de prévention, de détection, de réponse et de traitement des menaces.

« Chez Omdia, nous savons que la sécurité mobile va bien au-delà des terminaux mobiles et que les entreprises doivent connaître toute la gamme des menaces pour sécuriser correctement la main-d’œuvre mobile », a déclaré Adam Holtby, analyste principal chez Omdia. « Check Point Software a connu une forte augmentation de son offre de sécurité mobile, largement motivée par le besoin de mieux sécuriser et d’habiliter les employés travaillant sur des appareils appartenant à l’entreprise et/ou personnels. »

Comme le confirme le rapport d’Omdia, la sécurité mobile n’est plus une option. Bien que les équipes de travail s’adaptent à un environnement de travail hybride, le Mobile Security Report 2021 de Check Point Software révèle que 97 % des organisations ont été confrontées à des menaces mobiles utilisant plusieurs vecteurs d’attaque. Par ailleurs, Check Point Software a constaté qu’au moins 40 % des appareils mobiles dans le monde étaient vulnérables aux cyberattaques, rendant la sécurité mobile un outil essentiel dans la lutte contre la cybercriminalité.

Check Point Harmony Mobile est une solution de défense contre les menaces mobiles qui protège les données de l’entreprise en sécurisant les appareils mobiles des employés sur tous les vecteurs d’attaque : applications, réseau et système d’exploitation. Harmony Mobile fait partie de la gamme de produits Check Point Harmony qui unifie les composants de sécurité des terminaux, des navigateurs, de la messagerie et de l’accès à distance afin de protéger tous les appareils des utilisateurs et les réseaux d’entreprise auxquels ils se connectent.