UiPath a été positionné en tant que Leader par Gartner, Inc

août 2021 par Marc Jacob

UiPath a été positionné en tant que Leader par Gartner, Inc dans le rapport de recherche Gartner® “Magic Quadrant™ for Robotic Process Automation”* 2021. UiPath faisait partie des 18 fournisseurs évalués dans ce rapport et, pour la troisième année consécutive, s’est classé en tête du quadrant des Leaders pour sa capacité d’exécution.

Selon Gartner, « l’automatisation robotisée de processus reste le marché des logiciels qui connaît la croissance la plus rapide, la RPA est l’un des choix les plus populaires pour améliorer l’efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation tactique. » Un exemplaire gratuit du rapport de recherche Gartner, Inc. 2021 « Magic Quadrant for Robotic Process Automation » est disponible ici.

UiPath a aussi été distingué dans le Gartner Peer Insights Customer’s Choice 2020 pour les logiciels d’automatisation robotisée de processus. Cette distinction est basée sur les commentaires et les évaluations des professionnels utilisateurs finaux qui ont acheté, mis en œuvre et/ou utilisé la plateforme UiPath. Pour garantir une évaluation équitable, Gartner applique des critères rigoureux pour reconnaître les fournisseurs ayant un taux de satisfaction client élevé.