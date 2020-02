THESEE DataCenter à Aubergenville est lancé

février 2020 par Marc Jacob

La BANQUE DES TERRITOIRES, le GROUPE IDEC et THESEE DATACENTER s’associent pour la création d’un campus de datacenters de colocation Tier IV et de nouvelle génération dans la vallée de la Seine, à l’ouest de Paris. L’ouverture du premier datacenter est attendue pour mars 2021.

THESEE DATACENTER porte la réalisation d’un campus de datacenters neutres et indépendants, qui s’implante à Aubergenville (78), à 20 minutes de La Défense, au cœur d’un terrain de 3 hectares. De droit et de financement français à 100 %, THESEE DATACENTER offre une alternative aux acteurs économiques soucieux de la souveraineté et de la confidentialité de leurs données.

Cette création d’un nouveau campus de datacenters voit donc l’entrée au capital – autour des actionnaires historiques Christophe BOUNIOL et Eric ARBARETAZ – de deux nouveaux acteurs institutionnels : la BANQUE DES TERRITOIRES à hauteur de 24,9 %, et le GROUPE IDEC également à hauteur de 24,9 %. Un pool de banques françaises soutient également le financement de ce projet.

Le GROUPE IDEC s’associe via sa filiale GROUPE IDEC INVEST à cette opération ambitieuse qui s’inscrit dans son développement en faveur d’un immobilier durable, connecté et intelligent. « L’approche vertueuse de ce Data Center nouvelle génération trouve tout son sens dans l’approche responsable adoptée par le GROUPE IDEC pour imaginer, aménager, développer, concevoir et construire des espaces de travail et de vie pleinement intégrés dans leur environnement », explique Lionel MARY, directeur général de GROUPE IDEC INVEST.

Le campus – car le projet comportera à terme plusieurs datacenters - contribuera au développement et à l’attractivité économique du territoire, en offrant des services particulièrement utiles aux acteurs locaux, publics et privés, conformément à l’esprit des actionnaires du projet. L’hébergement des équipements et applications informatiques sera ainsi proposé dans un datacenter modulaire et extensible, et certifié Tier IV - le plus haut niveau de certification - soit une infrastructure avec tolérance de panne, l’assurance de proposer une disponibilité critique maximale.

Dès le premier module de son campus de datacenters, THESEE DATACENTER offrira également le plus haut niveau d’efficacité énergétique, avec un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,20 soit 35 % de consommation d’énergie en moins par rapport aux datacenters les plus récents. Cette efficacité est tout à la fois le gage d’économie et donc de pertinence concurrentielle, mais aussi d’un impact environnemental moindre.

La connectivité sera elle aussi au meilleur niveau avec l’accès à plusieurs opérateurs présents dans le datacenter. La sécurité physique de l’infrastructure sera particulièrement élevée, pensée depuis la conception du bâtiment pour intégrer les dernières technologies de sécurité incendie et de gestion des accès.

Ce Data Center à haute efficacité énergétique permet de répondre à des enjeux de premier plan, à commencer par la dimension énergétique, de sa production, à son utilisation jusqu’à sa mutualisation pour réaliser des projets toujours plus intégrés dans une logique de développement durable. Le levier de la gestion et de la sécurisation des datas est également au cœur du développement de cette opération soutenue par le GROUPE IDEC et ses partenaires institutionnels.