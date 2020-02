BeyondTrust renforce son positionnement Cloud avec sa nouvelle offre Privilege Management As-A-Service

février 2020 par Marc Jacob

BeyondTrust annonce la sortie de sa solution Privilege Management SaaS pour PC, serveurs Windows et systèmes MacOS. En proposant sa solution Endpoint Privilege Management via une plateforme d’administration SaaS, BeyondTrust facilite l’élimination des privilèges superflus et bloque les attaques malveillantes en instaurant le principe de moindre privilège sur les systèmes Windows et Mac.

L’intégralité des fonctions d’administration étant dans le cloud, BeyondTrust apporte aux clients de hauts niveaux de disponibilité, de sécurité, d’accès et d’évolutivité, tout en supprimant la charge d’administration de l’infrastructure. Les entreprises qui cherchent à réduire les risques liés aux accès privilégiés sans alourdir leur charge administrative et financière apprécieront le déploiement rapide des solutions SaaS de BeyondTrust et la plus grande simplicité de gestion des accès privilégiés, également plus économique. De plus, l’offre SaaS est proposée sur abonnement, si bien que les clients ne payent que ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

« Les équipes IT et de sécurité peinent à gérer des logiciels et équipements vieillissants tandis que leur direction les presse de déployer de nouvelles solutions et versions avec le minimum de perturbations sur les opérations », déclare Daniel DeRosa, Senior Vice President et Chief Product Officer chez BeyondTrust. « Notre nouvelle offre Privilege Management SaaS leur assure une productivité maximale des salariés sans plus aucune perte de temps. Et nos solutions PAM SaaS leur épargnent de devoir gérer leur infrastructure tout en profitant de la richesse des fonctionnalités qu’offre le cloud. »

Selon l’édition 2019 du BeyondTrust Microsoft Vulnerabilities Report, 81% des 189 vulnérabilités critiques Microsoft signalées pourraient être éliminées en supprimant les droits admin locaux des utilisateurs. Privilege Management SaaS permet d’éliminer les droits admin de façon rapide et efficace, sans ralentir la productivité des utilisateurs, contrairement aux solutions traditionnelles de gestion des privilèges dont la configuration peut prendre des mois.

Voici les principales fonctionnalités de Privilege Management SaaS :

• QuickStart : application du principe de moindre privilège en quelques heures et sans aucun impact sur la productivité des salariés, simplement en attribuant aux utilisateurs des rôles avec un niveau de flexibilité élevé, moyen et faible selon les besoins liés à leur fonction.

• Rapports intelligents : accès à des données granulaires sur les événements et les process permettant de cibler les changements de règles ou de surveiller les indicateurs de réussite du déploiement dans le temps.

• Facilité de déploiement : le modèle Software-as-a-Service permet d’appliquer des règles et d’instaurer le principe de moindre privilège à l’échelle de l’entreprise en quelques heures.

• Protection renforcée des applications : protection des applications les plus visées en bloquant les vecteurs d’attaque qui pourraient aboutir même avec le principe de moindre privilège.

• Modification des règles : possibilité de révision rapide des règles, sur la base des rapports obtenus, à tester et déployer sur les terminaux chaque fois que nécessaire.

• Groupes de règles : regroupement des endpoints en fonction de règles communes de façon à pouvoir déployer les modifications et mises à jour au niveau du groupe concerné uniquement.

Privilege Management fait partie de l’offre BeyondTrust Privileged Access Management, solution intégrée offrant plus de visibilité et de contrôle sur l’ensemble des comptes privilégiés et des utilisateurs. En réunissant l’ensemble des fonctionnalités applicables à la sécurité des privilèges, la plateforme simplifie les déploiements, réduit les coûts, facilite l’utilisation et réduit les risques liés aux privilèges.

La solution Privilege Management SaaS sera commercialisée cet été.