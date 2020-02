FireEye annonce la FireEye Mandiant Threat Intelligence Suite

février 2020 par Marc Jacob

FireEye, Inc. annonce la FireEye® Mandiant® Threat Intelligence Suite composée d’un ensemble maîtrisé d’abonnements et de services de renseignements sur les menaces. Disponibles sous plusieurs versions, ces offres combinées alimentées par les ressources de renseignement de FireEye permettent aux entreprises de sélectionner facilement l’option qui correspond le mieux à leurs besoins lorsqu’elles cherchent à adopter une approche de la sécurité fondée sur l’intelligence.

Les cyber-attaquants sont souvent mieux formés, mieux financés et mieux organisés que de nombreuses organisations. Les cyber attaques sont de plus en plus complexes et les dommages subis de plus en plus importants. Pour ces raisons, les organisations cherchent à réduire leurs risques et à renforcer leur sécurité en faisant appel à des services extérieurs de renseignement sur les menaces. Toutefois, de nombreuses organisations ne savent pas par où commencer, tandis que d’autres se lancent sans comprendre de quelles informations sur les menaces elles ont besoin ni comment les utiliser. Les résultats sont généralement inefficaces et coûteux. C’est là qu’intervient la nouvelle Mandiant Threat Intelligence Suite.

La Mandiant Threat Intelligence Suite est disponible sous forme d’offres combinées de niveau Standard, Advanced et Enterprise.

À propos de la gamme de services Mandiant Threat Intelligence

Mandiant Threat Intelligence propose une gamme d’abonnements et de services de renseignements pour donner aux organisations la visibilité et les informations utiles pour améliorer la protection de leurs actifs, renforcer l’efficacité de leurs programmes de sécurité et mieux évaluer les risques. Ces offres comprennent Intelligence Subscriptions, Intelligence Enablement, Intelligence Capability Development, Digital Threat Monitoring et Advanced Intelligence Access.