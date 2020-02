TEHTRIS remporte les prix InfoSec lors de la conférence RSA 2020

février 2020 par Marc Jacob

TEHTRIS a remporté les prix suivants du Cyber Defense Magazine (CDM) : Endpoint Security : Choix de l’éditeur et Enterprise Security : Meilleur produit.

"Nous sommes ravis de recevoir l’un des prix les plus prestigieux et les plus convoités au monde dans le domaine de la cybersécurité de la part du magazine Cyber Defense. Nous savions que la concurrence serait rude et féroce. Nous sommes très heureux d’être reconnus en tant qu’innovateurs et leaders dans le domaine de l’informatique", a déclaré Marie Le Pargneux, Chief Development Officer chez TEHTRIS.

"TEHTRIS incarne trois caractéristiques majeures que les juges recherchent pour remporter ces prix : comprendre aujourd’hui les menaces de demain, fournir une solution efficace et innover de manière inattendue pour aider à stopper la prochaine brèche", a déclaré Gary S. Miliefsky, éditeur de Cyber Defense Magazine.

TEHTRIS est ravie de faire partie de ce groupe de gagnants très convoité, car le magazine Cyber Defense a passé les six derniers mois à parcourir le monde, en trouvant 3 200 entreprises qui créent et proposent des produits et services de cybersécurité les plus respectés. Il vient de désigner 10 % de ces entreprises comme lauréates de son prix InfoSec 2020, qui met l’accent sur les innovations et les tentatives visant à stopper dès aujourd’hui les menaces de demain.