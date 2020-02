ATE obtient la certification HDS

février 2020 par MARC JACOB

Evolution de l’agrément HADS qui était délivré par le ministère de la santé et qu’ATE possédait déjà depuis presque 10 ans, la certification HDS se base désormais sur des normes internationales et fixe de nouvelles exigences à respecter en matière d’hébergement de données de santé à caractère personnel.

La certification HDS d’ATE a été réalisée par Certi-Trust, organisme certificateur accrédité, et couvre les activités suivantes :

• mise à disposition et maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ;

• mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement de données de santé ;

• mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement d’applications du système d’information ;

• mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ;

• sauvegarde de données de santé.

L’obtention de cette certification démontre, encore une fois, l’engagement d’ATE à assurer le plus haut niveau de sécurité dans les prestations d’hébergement et d’infogérance offertes à ses clients. « Point non négligeable qui garantit une confidentialité supplémentaire aux données qui sont confiées à ATE, toutes les données HDS sont exclusivement stockées en France dans nos datacenters de dernière génération » précise Maxence Rousseau, CTO d’ATE.