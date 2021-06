TEHTRIS annonce son nouveau programme de partenariat XCelerity

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

TEHTRIS annonce le lancement de son nouveau programme de partenariat XCelerity, visant à construire des relations durables et de proximité avec les partenaires actuels et futurs, MSSP ou intégrateurs, qui sélectionnent les technologies TEHTRIS.

Le rôle de ce programme sera d’accompagner les partenaires ayant fait confiance à TEHTRIS, en leur apportant des règles d’engagements claires, des marges commerciales confortables et des outils centralisés, tels que le TEHTRIS Partner Portal, ou encore la TEHTRIS Academy, plateforme de e-learning pour assurer la montée en compétences et la certification des équipes.

Ce programme se compose de deux niveaux d’accréditation pour les partenaires :

Le niveau "Select"est dédié aux nouveaux partenaires ainsi qu’à ceux débutant dans l’écosystème XDR Platform ;

Le second niveau d’accréditation"Elite"offre une approche plus globale pour les fournisseurs de service et les intégrateurs internationaux, qui proposent l’approche "plateforme" de TEHTRIS auprès de leurs clients finaux.