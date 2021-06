La Principauté de Monaco décline l’identité numérique de ses Nationaux et Résidents

juin 2021 par La Principauté de Monaco

Dans le cadre du programme Extended Monaco, le Ministre d’État Pierre Dartout a initié ce jour le déploiement de l’identité numérique monégasque au Musée Océanographique de Monaco : « A partir d’aujourd’hui, l’identité numérique des Monégasques et Résidents devient une réalité et ouvre des perspectives nouvelles et sûres au service de la population de la Principauté ».

Entouré du Maire de Monaco, Georges Marsan, et de Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé de la Transition Numérique (DITN), S.E.M. Pierre Dartout a insisté sur le caractère régalien de l’identité numérique monégasque. Cette dernière est vérifiée, distribuée et gérée uniquement par les services de l’État et de la Mairie, ce qui est un véritable gage de souveraineté pour Monaco, qui a choisi pour l’accompagner dans ce projet de grand ampleur la société française IN Groupe, spécialiste de l’identité sécurisée et des services numériques associés.

Le Ministre d’État a énoncé les grands principes de cette nouvelle brique numérique au service de la politique d’attractivité de la Principauté, toujours basée sur les valeurs qui font l’ADN de la Principauté, à savoir la sécurité et la qualité de vie exceptionnelle.

Le Ministre d’État a présenté les nouvelles cartes d’identité et de séjour qui, outre leur vocation d’identification traditionnelle, deviennent des « sésames » pour accéder en ligne aux services publics et privés partenaires grâce une authentification unique ultra sécurisée respectant les meilleurs standards internationaux en la matière. Comme auparavant, elle repose sur un titre physique : la carte d’identité numérique pour les Monégasques et la carte de séjour pour les Résidents, qui, nouveauté, sera désormais reconnue pour se déplacer à l’étranger.

« Les Monégasques disposent désormais d’un titre d’identité hautement sécurisé, moderne et à l’esthétisme soigné » s’est félicité pour sa part Georges Marsan, Maire de Monaco.

Si les services disponibles sont amenés à être étoffés d’ici le mois de septembre, certains sont d’ores et déjà compatibles avec cette identité numérique. L’administré pourra ainsi signer ou co-signer un document électroniquement, même depuis son smartphone ; établir une déclaration sur l’honneur ; demander un acte d’état-civil ou encore se connecter à ses espaces personnels Monaco Telecom (MyMT) et SMEG (MyNexio). Outre l’allégement des démarches administratives, elle permettra une expérience facilitée et rapide, et confèrera une valeur probante à la signature électronique. D’ici quelques mois, elle donnera accès à un guichet unique regroupant l’ensemble des démarches administratives du service public. Un très haut degré de sécurité caractérise ce nouveau dispositif : l’identité numérique à Monaco est un titre physique qui protège notamment contre l’usurpation d’identité en ligne. Après activation de son identité numérique, si elle est souhaitée, celle-ci sera utilisable depuis son ordinateur grâce à un lecteur de carte ou depuis son smartphone en téléchargeant l’application MConnect Mobile. Plusieurs facteurs d’authentification (code PIN à 5 chiffres pour utiliser sa carte sur un ordinateur, code PIN à 6 chiffres pour l’application mobile) de sécurité la rendent inaltérable et infalsifiable.

Enfin, l’identité numérique monégasque est également un gage de maîtrise de la donnée pour l’usager. Ce-dernier est informé de son usage strictement personnel et a un droit d’accès et de suppression de ses données à tout moment. Contrairement à des moyens d’authentification privés, elle présente l’avantage de redonner le contrôle à l’usager sur ses données personnelles, qui seront stockées en Principauté. En cas de perte ou de vol, il sera possible de révoquer son certificat en 24h.

« Monaco lance son Identité Numérique et entre ainsi dans le top 5 des pays les plus avancés en la matière, à l’instar de Singapour et de l’Estonie notamment. Dans le monde d’après-crise, l’Identité Numérique est une infrastructure essentielle pour la souveraineté et l’attractivité de Monaco. Notre ambition est d’équiper l’ensemble des Monégasques et Résidents, et a minima les deux tiers d’ici fin 2022 », a conclu Frédéric Genta.