Lacework étend ses activités dans la région EMEA

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Cette expansion dans la région EMEA fait notamment suite à huit trimestres consécutifs de croissance régulière des revenus de Lacework et à une levée de fonds de 525 millions de dollars en janvier dernier auprès de Sutter Hill Ventures et d’autres investisseurs.

Lacework investit pour développer ses activités EMEA, avec un siège européen à Dublin, des bureaux régionaux au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, et un centre de données AWS à Francfort. L’entreprise a également effectué des recrutements stratégiques dans la région dans les domaines des ventes, du marketing et de la réussite client, dont le plus récent est la nomination de Ryan Sheldrake au poste de Field CTO pour la région EMEA. L’entreprise a par ailleurs renforcé son équipe de direction, avec l’arrivée au poste de CFO de Mike Staiger, et à celui de CEO de David Hatfield, auparavant Président de Pure Storage, Inc.

L’écosystème de partenaires de Lacework est également essentiel à sa réussite, aidant les clients à mettre en œuvre et à gérer la sécurité dans des environnements cloud dynamiques. La société va ainsi poursuivre le développement de ses partenariats technologiques et de distribution dans la région EMEA, et a récemment annoncé sa collaboration avec MBA IT, un partenaire de solutions et services IT qui aide les clients du secteur des services à s’orienter dans les choix technologiques actuels et émergents afin d’obtenir de meilleurs résultats.