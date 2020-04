TDF assure la continuité de ses services pendant la pandémie du COVID-19

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Les activités de diffusion audiovisuelle et d’infrastructures de télécommunications mobile et fibre sont des services essentiels pour la population. Dans le contexte actuel de la pandémie du COVID-19, TDF met en place des mesures exceptionnelles pour assurer la continuité des services et la protection de ses collaborateurs.

TDF a mis en place un Plan de Continuité d’Activité (PCA) visant à garantir la plus grande continuité de ses services : diffusion de la Télévision Numérique Terrestre et de la radio, infrastructures télécoms et réseaux de fibre optique. Dans son centre de supervision, situé aux Lilas dans le Fort de Romainville (93), TDF a adapté le fonctionnement des équipes pour les préserver et maintenir un service de qualité. Face à l’augmentation du trafic observée sur le réseau internet, la Télévision Numérique Terrestre est d’importance vitale. Gratuite et accessible sur l’ensemble du territoire, elle est nécessaire pour l’information et la vie démocratique, notamment en cette période de crise sanitaire.

TDF poursuit également l’amélioration de la couverture numérique du territoire grâce à ses déploiements d’infrastructures. Dans la mesure du possible, les déploiements de nouvelles infrastructures fibre et télécoms se poursuivent, notamment dans les zones rurales. En conservant ce socle d’activités, TDF prépare la reprise. Entreprise solidaire, TDF n’a pas recours aux aides publiques et n’a pas mis en place de chômage partiel. L’entreprise s’efforce de maintenir le plus haut niveau d’activité possible.

En infrastructures pour la téléphonie mobile, vingt-quatre pylônes et toits-terrasses ont été mis à la disposition des clients opérateurs depuis le début du confinement. En Polynésie, deux pylônes ont été construits et deux autres sont en cours de construction. TDF joue un rôle central dans la couverture des zones blanches en France. Le groupe propose ses pylônes existants pour répondre aux besoins de la population et des opérateurs. En complément, TDF mène un programme actif de construction de pylônes : en 2019, plus de trois cents pylônes ont été levés. Du côté de la fibre, TDF poursuit autant que possible les déploiements des réseaux de fibre optique, menés par TDF dans les zones peu denses de cinq départements (Val d’Oise, Yvelines, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Maine-et-Loire). Pour faciliter les raccordements, jugés prioritaires, l’entreprise travaille avec ses fournisseurs d’accès à internet partenaires. Les équipes de conducteurs de travaux et auditeurs continuent le travail sur le terrain, dans le respect des mesures barrières. Les activités d’exploitation et de maintenance se poursuivent pour maintenir les infrastructures, les équipements et services en conditions opérationnelles, notamment pour les services publics et les entreprises.

Pour protéger ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs et ses sous-traitants, TDF a mis en place des mesures de protection et d’accompagnement. Tous les collaborateurs qui en ont la possibilité sont en télétravail, dispositif déjà mis en place depuis plusieurs années dans l’entreprise. Pour les équipes devant intervenir sur le terrain, pour des opérations prioritaires et de continuité des services, des règles ont été établies pour rappeler et faire appliquer les gestes barrières recommandés par le Gouvernement, limiter les déplacements au strict nécessaire, ainsi que le nombre de salariés présents simultanément sur les sites. Afin d’anticiper les opérations et maintenances nécessitant plus d’un intervenant, TDF a effectué plusieurs commandes de masques et dispose déjà de gels hydroalcooliques et de gants.

Pour prévenir les risques psycho-sociaux, l’entreprise a également mis en place une cellule d’aide où des assistants sociaux sont à l’écoute des difficultés qui peuvent être rencontrées. De plus, des téléconsultations médicales sont mises en place gratuitement et pour tous les collaborateurs. Dans la continuité des actions qu’il mène pour garantir la qualité de vie au travail, TDF propose à ses collaborateurs des cours de sport et de yoga en ligne ainsi que des astuces pour occuper les enfants et des conseils pour gérer le travail à la maison. Le Comité social et économique (CSE) a également mis à la disposition de tous les salariés une plateforme pour enrichir ses connaissances dans tous les domaines. Enfin, l’entreprise permet aux collaborateurs qui sont par ailleurs pompiers, secouristes et réservistes d’effectuer ces missions citoyennes sur leur temps de travail.

Pour gérer et suivre tous les sujets liés à la crise actuelle, TDF a en outre mis en place une cellule de crise spécifique, constituée de représentants du Comité exécutif de TDF et de membres de comités de direction. Réuni chaque jour pour effectuer un suivi continu, ce groupe de travail établit et pilote le plan d’action orienté sur la sécurité des personnes, la prévention de la contagion et la continuité des activités. En parallèle, le Comité exécutif se réunit chaque matin pour un point d’étape de la situation.