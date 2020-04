Rubrik fait l’acquisition d’Opas AI

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Rubrik annonce l’acquisition d’Opas AI, une société spécialisée dans l’intelligence artificielle pour l’analyse des causes profondes (Root Cause Analysis) sur les systèmes IT.

Fondée en 2017 par Mohit Gupta et Gurashish Brar, Opas AI a développé un moteur de causalité basé sur l’IA. Celui-ci utilise un ensemble de modèles statistiques et machine learning basés sur des réseaux neuronaux profonds, pour « comprendre » et modéliser les paramètres comportementaux des applications et de leur infrastructure sous-jacente. Cela permet au moteur de causalité de diagnostiquer rapidement un défaut potentiel ou existant.

Associé aux solutions de Rubrik qui capturent chaque minute des dizaines de milliers d’éléments de télémétrie et de métadonnées pouvant être analysés ou surveillés, le moteur de causalité d’Opas AI pourra notamment aider les utilisateurs à mieux optimiser leurs dépenses cloud, prévoir les pannes, détecter les manquements à la sécurité et les problèmes de protection des données personnelles, mais aussi résoudre les problématiques liées à l’allocation des ressources.