Emmanuel Schupp nommé Directeur Général France d’Avaya

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Avaya souhaite aujourd’hui accélérer son activité Cloud afin de répondre aux besoins croissants en la matière sur le marché. C’est d’ailleurs pour renforcer cette activité en France que le constructeur a fait appel à l’expérience d’Emmanuel Schupp.

Emmanuel Schupp possède plus de 20 ans d’expérience au sein de grandes entreprises du secteur IT, et plus particulièrement dans le domaine du Cloud Computing. Il a pris ses fonctions le 2 mars dernier et reporte à Andrea Ragazzi, VP WES Europe d’Avaya.