Sysdream lance sa boutique en ligne de formations en cybersécurité

février 2021 par Marc Jacob

Sysdream, la division Cybersécurité de Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, renforce son offre de formations en cybersécurité avec l’ouverture de sa nouvelle boutique en ligne qui proposera un catalogue de formations certifiantes en présentiel et en distanciel à destination des organisations et des particuliers.

La crise sanitaire actuelle, avec notamment l’essor du télétravail et la multiplication des plateformes et usages digitaux, a favorisé le développement des cyberattaques dont le nombre a été multiplié par quatre selon l’ANSSI. Ainsi, de plus en plus d’entreprises sont régulièrement victimes de hackers souhaitant leur soutirer de l’argent, des données ou encore les espionner.

Dans ce contexte et fort de son savoir-faire dans le domaine de la cybersécurité, Sysdream a décidé d’ouvrir une e-boutique qui regroupe les 37 formations de l’entreprise, conçues aussi bien pour les débutants que pour les initiés. Ainsi, entreprises et particuliers pourront accéder à l’ensemble du catalogue Sysdream, dont 12 formations certifiantes parmi lesquelles la célèbre formation CEH (Certified Ethical Hacker), ainsi qu’à des mises en situation de cyberattaques. Afin de faciliter l’accès au plus grand nombre, toutes ces formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.

Pour accéder à ses formations, les apprenants devront créer leur espace utilisateur au sein de la e-boutique Sysdream. Celui-ci leur permettra d’obtenir des informations sur la ou les sessions choisies, de les régler directement par carte bancaire et d’avoir un historique de leurs achats.