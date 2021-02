One Identity présente ses nouvelles solutions IGA et PAM en mode Saas,

février 2021 par Marc Jacob

One Identity annonce la disponibilité de nouvelles solutions SaaS de gouvernance et d’administration des identités (IGA, Identity Governance and Administration) et de gestion des accès à privilèges (PAM, Privileged Access Management). Elles réunissent les fonctionnalités de One Identity Manager et de One Identity Safeguard dans un même modèle. Basées sur la plateforme de sécurité de One Identity, et dotées de toutes les fonctionnalités IGA et PAM de ses solutions leaders sur le marché, les nouvelles offres SaaS permettent aux entreprises de mettre en œuvre un modèle Zero Trust. Les solutions sont hébergées, managées, surveillées et exploitées par One Identity au sein de son Cloud.

Avec le passage au télétravail, l’adoption d’applications et de modèles de fourniture dans le Cloud s’est accélérée afin de sécuriser des équipes distribuées travaillant à distance. Les entreprises sont à présent à la recherche de solutions IGA et PAM complètes accessibles dans le Cloud, sans compromis sur les fonctionnalités. Les fonctionnalités IGA et PAM avancées délivrées par One Identity Manager On Demand et One Identity Safeguard On Demand via un modèle SaaS sont identiques à celles actuellement utilisées par des milliers de clients.

Avec One Identity Manager On Demand, l’IGA s’aligne sur les besoins métiers, indépendamment des capacités informatiques. Grâce à une architecture optimisée par l’automatisation, la solution répond aux principaux problèmes de gouvernance des identités et des accès auxquels les entreprises sont confrontées. En regroupant les identités issues de différentes sources, Identity Manager On Demand offre non seulement l’évolutivité dont les entreprises ont besoin pour gérer leurs collaborateurs et les utilisateurs externes tout au long du cycle de vie, mais aussi la visibilité et le contrôle exigés par l’IGA.

One Identity Safeguard On Demand aide les entreprises à gérer et à sécuriser les comptes à privilèges et l’accès des administrateurs sans sacrifier la sécurité ou les capacités. La solution couvre les identités associées à des utilisateurs humains, à des applications ou à des machines, les comptes à privilèges dans le Cloud et tous les types de systèmes cibles. Elle offre aux entreprises un moyen efficace et sécurisé de stocker, d’enregistrer, d’authentifier, d’analyser et de gérer les comptes à privilèges dans le Cloud via la gestion des mots de passe et des sessions. Elle réduit ainsi le stress et l’inquiétude liés aux accès à privilèges. Avec Safeguard On Demand, les entreprises peuvent accorder des accès appropriés aux comptes à privilèges de manière sécurisée. Ce faisant, elles se protègent contre les menaces, tout en répondant aux exigences de sécurité et de conformité.