Rockwell Automation présente une nouvelle génération de passerelle Edge Computing

février 2021 par Marc Jacob

Rockwell Automation franchit une première étape de sa stratégie Edge Computing avec FactoryTalk Edge Gateway, qui va simplifier et accélérer la convergence IT/OT. Les entreprises industrielles peinent à rassembler les données opérationnelles provenant de sources hétérogènes, telles que les données d’exploitation, d’horodatage, des machines, de production...et à les contextualiser, depuis l’endroit où elles sont produites vers la coucheIT. Ces freins empêchent les informations importantes d’être exploitées à l’échelle de l’usine. Tandis que des solutions de passerelle classiques ne parviennent pas à relever ces défis majeurs, FactoryTalk Edge Gateway se démarque par sa capacité à enrichir les données OT avec des informations contextualisées, là où cela est le plus nécessaire - au niveau de la production - mais aussi à les fournir aux applications IT sous forme de modèle informationnel flexible. Les entreprises industrielles peuvent ainsi en tirer des connaissances profitables pour gagner en compétitivité.

FactoryTalk Edge Gateway se révèlera la clé de voûte pour constituer une offre élargie de la plate-forme Edge qui inclut des modèles d’analyse de données préconfigurés, l’apprentissage machine, des applications personnalisées, ainsi que des calculs évolutifs. Cette dernière mise à jour de la suite FactoryTalk® Analytics, largement adoptée dans le monde industriel, répond à de nombreux cas d’utilisation industriels et IoT. FactoryTalk Edge Gateway est l’un des piliers de la stratégie de Rockwell Automation pour accélérer la digitalisation depuis les équipements industriels vers les solutions Cloud, en collaboration avec des partenaires, parmi lesquels PTC et Microsoft.

Actuellement, les installations industrielles sont constituées de systèmes et d’équipements hétérogènes. Ces derniers génèrent très rapidement des données volumineuses organisées en silos. Or, il est nécessaire de pouvoir relier ces silos de données industrielles avec des données OT contextualisées et pertinentes en vue de générer des informations exploitables de plus grande valeur. De plus, si les données OT industrielles ne sont pas regroupées en un modèle logique de données reconnu par les applications IT et OT, la convergence IT/OT reste illusoire.

Selon l’une des sociétés pharmaceutiques leader du classement Fortune 100 de Forbes « Les systèmes existants actuels ne sont pas compatibles avec l’Internet industriel des objets et nécessitent différents logiciels pour collecter et organiser les données. Étant donné qu’avec les méthodes existantes, les données opérationnelles collectées présentent des horodatages différents, il est impossible de synchroniser l’ensemble les données. En comparaison, FactoryTalk Edge Gateway rassemble automatiquement les données et les hiérarchise à l’aide de modèles préconfigurés. FactoryTalk Edge Gateway fournit une solution qui permet de collecter et d’organiser les données pertinentes. »

FactoryTalk Edge Gateway réduit significativement, à hauteur de 70%, le temps consacré par les analystes à la préparation des données, tout en délivrant des données OT de qualité. Le modèle de données d’informations sous-jacent, orchestré par la fonctionnalité FactoryTalk® Smart Object™ de Rockwell Automation, peut être efficacement affecté à des applications sur site ou Cloud afin de générer des indications prédictives à l’entreprise. FactoryTalk Edge Gateway est conçu pour s’intégrer aux solutions majeures, telles que Microsoft Azure et FactoryTalk® InnovationSuite™, optimisée by PTC, ainsi qu’une grande diversité d’applications de Big data, d’IIoT, et de Cloud.