Synology lance sa plateforme DSM 7.0 et renforce sa gamme C2

juin 2021 par Marc Jacob

Synology annonce la sortie de sa plateforme DiskStation Manager (DSM) 7.0 et l’ajout de 4 nouveaux services cloud à sa plateforme C2 qui s’étoffe ainsi grandement. Mettant l’accent sur la sécurité, les capacités de gestion du système et le renforcement de la collaboration autour des données, DSM 7.0 constitue un bond en avant pour les gammes NAS et SAN de Synology. En capitalisant sur le succès remporté par sa solution C2 Storage, Synology propose désormais des produits hybrides ou exclusivement dans le Cloud ; un nouveau gestionnaire de mots de passe ; des solutions d’annuaire en tant que service, de sauvegarde dans le Cloud de partage de fichiers sécurisé. Synology a investi considérablement dans sa plateforme et travaille sur la prochaine ouverture d’un datacenter dans le but de renforcer son offre de services dans la région Asie-Pacifique.

Plus de 8 millions de solutions de gestion des données signées Synology ont déjà été déployées dans le monde1, toutes équipées du système d’exploitation DSM. En sa qualité de plus grand OS pour NAS du monde, DSM associe interopérabilité du stockage, sauvegarde et protection des données, ainsi que synchronisation et collaboration renforcées. Ensemble, ces capacités répondent aux besoins de lieux de travail et sources de plus en plus disséminés générant des données. Les modules complémentaires développés par Synology – par exemple Synology Drive et Active Backup suite – ont à leur actif plus de six millions de téléchargements par mois.

DSM 7.0, dernière évolution majeure en date de la plate-forme, sera disponible le 29 juin2. D’autres nouvelles mises à jour sont prévues, notamment de nouveaux services Cloud hybrides : Active Insight, solution de supervision et de diagnostic d’appareils à grande échelle ; Hybrid Share, qui combine la flexibilité pour le stockage et les capacités de synchronisation de C2 avec des solutions sur site ; et enfin C2 Identity, un annuaire hybride dans le cloud qui simplifie la gestion des domaines d’un site à l’autre.

DSM 7.0 prend désormais en charge jusqu’à 1 Po pour les tâches très volumineuses et offre des améliorations pour la sécurité grâce à son nouveau système d’identification Secure SignIn. Avec ce dernier, l’authentification à double critère devient enfin simple et intuitive.

Nouvelles solutions C2 et datacenter en projet

D’autres nouveautés suivront ensuite : les solutions autonomes C2 Password, C2 Transfer, et C2 Backup, mises au point pour répondre aux besoins de protection par mot de passe, de partage sécurisé de fichiers sensibles, mais aussi de sauvegarde des terminaisons et des services SaaS dans le Cloud répandus.

Un nouveau datacenter est déjà en projet à Taïwan, en plein cœur des marchés stratégiques de la région Asie-Pacifique. Cette politique d’expansion va permettre à la gamme C2 de se rapprocher de la clientèle, en réduisant les temps de latence et en améliorant l’expérience des utilisateurs finaux, tout comme les solutions sur site NAS et SAN de Synology le font pour les déploiements en périphérie.

Synology Photos, une alternative plus sûre que les clouds publics

La solution Synology Photos a pris la suite des solutions Photo Station et Synology Moments, qu’elle regroupe. Offrant des fonctionnalités à la fois optimales et puissantes pour le stockage de photos, cette solution est dotée d’une toute nouvelle interface et d’une application connexe repensée pour faciliter la sauvegarde et le partage. Autant d’atouts qui la rendent idéale pour les photographes professionnels et les créateurs amateurs.

Synology Photos va plus loin en permettant de définir des filtres à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle qui identifie les personnes présentes sur une photo ou les lieux immortalisés. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir les photos où apparaissent des protagonistes particuliers, ou celles présentant des paysages ou architectures spécifiques. De même, grâce aux métadonnées stockées par la photo, il est possible de filtrer sur des critères de lieu ou de date de prise du cliché, ou selon les étiquettes créées par l’utilisateur, ce qui permet de créer des albums très facilement.

Synology Photos se présente comme l’outil rêvé pour les professionnels. Ses fonctionnalités permettent d’organiser des fichiers par dossiers, de répartir les photos et les vidéos par projets ou de les classer en fonction de l’utilisateur à qui elles sont destinées. A ce stade, Synology prend en compte les besoins spécifiques des professionnels en matière de partage de fichiers. Le destinataire des images n’a pas à disposer d’un programme ou d’un profil sur la plateforme pour accéder aux photos. Il est par ailleurs possible d’octroyer des permissions d’accès individuelles autorisant la consultation seule, le téléchargement ou la modification, mais aussi de définir des mots de passe protégeant l’accès aux dossiers.

Synology Photos permet aux professionnels de filtrer également les images en fonction de critères tels que le modèle de l’appareil photo avec lequel elles ont été prises et la vitesse d’obturation, afin de retrouver la meilleure photo plus vite.

Disponibilité

Après plus de 7 mois de tests publics, DSM 7.0 sera disponible dès le 29 juin2. Les nouvelles solutions C2 seront disponibles quant à elles à compter du 13 juillet.