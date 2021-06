Axis Communications accélère le déploiement de l’IA dans ses caméras

juin 2021 par Marc Jacob

L’Intelligence Artificielle, avec le Deep Learning ou le Machine Learning, est une tendance technologique de fond dont beaucoup parlent malgré encore un faible engouement dans le secteur de la sécurité. Axis Communications souhaite accélérer l’adoption de ces technologies en proposant des offres sur-mesure.

L’analyse à grande échelle pour répondre à des besoins spécifiques des clients Pour déployer des solutions d’Intelligence Artificielle, Axis Communications s’est focalisée sur les usages réels des clients, tels que :

• des alarmes rigoureuses déclenchant une action directe ainsi qu’un enregistrement basé sur les événements qui permettent de minimiser les faux positifs et les alarmes manquées.

• une recherche plus précise des vidéos en cas d’incident (enregistrement en temps réel)

• une gestion efficace du personnel et des opérations grâce à des alertes automatisées

Par exemple, AXIS Object Analytics fournit des analyses à grande échelle pour un certain nombre de cas d’utilisation dans des zones telles que les bâtiments publics, les entrepôts, les parkings, les sites industriels. Cette solution permet de détecter des intrusions, de protéger un périmètre, de surveiller des zones restreintes, etc.

Les analyses natives sont automatiquement intégrées dans les caméras d’Axis. Pour aller plus loin, des applications analytiques (sous licence de la marque Axis) sont conçues pour des cas d’utilisation bien spécifiques.

Une plateforme dédiée au développement d’applications IA sur-mesure

Axis a également créé la plateforme ACAP qui permet aux partenaires de développer des applications sur-mesure destinées à être exécutées directement sur les appareils Axis. L’objectif est de permettre aux développeurs Cloud d’entrer dans le monde de la sécurité. Axis souhaite exploiter les chaînes d’outils et les API connues du secteur. Grâce à la programmation moderne, une même application peut être déployée sur différentes plateformes, elles n’ont plus besoin d’être soit à la périphérie, soit sur un serveur ou dans le cloud. Les développeurs se concentrent sur l’application et non plus sur la plateforme pour que les utilisateurs bénéficient d’une solution encore plus efficace.