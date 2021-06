Zoom lance Pronouns

juin 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce la nouvelle fonctionnalité, Pronouns, disponible sur Zoom 5.7.0. afin d’aider les utilisateurs de la plateforme à se sentir plus inclus en leur permettant d’ajouter manuellement et de gérer simplement l’ajout des pronoms à leur nom et à leur profil sur la plateforme. Après avoir consulté des éducateurs, des organisations sociales, des responsables de la diversité et divers clients, Zoom a décidé d’optimiser encore plus l’expérience de partage des pronoms sur sa plateforme.

Auparavant, les utilisateurs de Zoom pouvaient modifier manuellement leur nom d’affichage, soit au cours d’une réunion ou d’un webinaire en direct, soit via leur profil utilisateur, ce qui permettait d’afficher les pronoms de manière persistante dans toutes les solutions Zoom. Cependant, Zoom permet désormais d’ajouter mais aussi de gérer leur affichage à partir de la page de profil de l’utilisateur pour ceux qui ne souhaitent pas que leurs pronoms soient affichés à chaque réunion. Avec Pronouns, Zoom prend en considération l’importance des pronoms pour que leurs utilisateurs s’expriment plus librement et respectueusement aux autres. Particulièrement important pour les membres de la communauté LGBTQ, Zoom reconnaît également que le partage des pronoms permet à leurs divers utilisateurs de mieux se connaître et d’être traités avec plus de respect sur la plateforme.

La fonctionnalité Pronouns sera visible par défaut sur la page de profil pour les comptes Basic gratuits et les comptes avec un seul utilisateur sous licence. Les pronoms seront désactivés par défaut pour les comptes Zoom avec plus d’un utilisateur. Les administrateurs de ces comptes auront la possibilité d’activer le champ Pronouns dans les paramètres de leur compte. Pour plus d’informations concernant cette nouvelle fonctionnalité, veuillez consulter cette page d’assistance dédiée (en anglais) pour obtenir des détails sur l’activation de la fonction Pronoms.