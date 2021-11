Synchronoss nomme Taylor C. Greenwald Directeur financier

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

Synchronoss Technologies annonce que Taylor C. Greenwald est nommé vice-président exécutif et directeur financier, avec effet immédiat. À son nouveau poste chez Synchronoss, Greenwald supervisera les opérations financières mondiales de la société, y compris la comptabilité, la trésorerie, la planification et l’analyse commerciales, le développement institutionnel et les relations avec les investisseurs.

Greenwald apporte à Synchronoss une vaste expérience dans la gestion de toutes les fonctions financières des grandes organisations publiques mondiales. Plus récemment, il a occupé le poste de Vice-président senior des finances et Directeur financier de la présence Web pour Endurance International Group, une société de services informatiques. Auparavant, il a passé 18 ans chez Convergys Corporation, où il a occupé plusieurs postes de haute direction, y compris celui de Vice-président senior des finances, contrôleur et Directeur de la comptabilité.