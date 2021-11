Le nouveau programme TPP de Tech Data accélère la croissance des revendeurs AWS

novembre 2021 par Marc Jacob

Tech Data, une société TD SYNNEX lance le nouveau programme AWS Trusted Partner Program (TPP) pour permettre à ses revendeurs AWS les plus actifs d’accélérer leur croissance basé sur le plan de développement AWS de leur choix Les revendeurs qui rejoignent ce programme auront le statut de partenaire AWS privilégié (Tech Data AWS Trusted Partner) et auront accès à des ressources supplémentaires, de l’expertise et des plans de croissance personnalisés.